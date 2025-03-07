통화 / FLL
FLL: Full House Resorts Inc
3.45 USD 0.04 (1.15%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FLL 환율이 오늘 -1.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.43이고 고가는 3.54이었습니다.
Full House Resorts Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FLL News
일일 변동 비율
3.43 3.54
년간 변동
2.86 5.60
- 이전 종가
- 3.49
- 시가
- 3.50
- Bid
- 3.45
- Ask
- 3.75
- 저가
- 3.43
- 고가
- 3.54
- 볼륨
- 134
- 일일 변동
- -1.15%
- 월 변동
- -3.63%
- 6개월 변동
- -17.27%
- 년간 변동율
- -31.55%
20 9월, 토요일