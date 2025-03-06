Währungen / ELUT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ELUT: Elutia Inc - Class A
1.08 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELUT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.06 bis zu einem Hoch von 1.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Elutia Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELUT News
- Needham bestätigt Kaufempfehlung für Boston Scientific vor Investorentag
- Boston Scientific stock rating reiterated at Buy by Needham
- Down 25.9% in 4 Weeks, Here's Why ELUTIA INC (ELUT) Looks Ripe for a Turnaround
- Elutia to showcase antibiotic-eluting bioenvelope at Vizient exchange
- All You Need to Know About ELUTIA INC (ELUT) Rating Upgrade to Buy
- Elutia Inc. (ELUT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Elutia (ELUT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aleutia’s Q2 2025 results show mixed performance
- Elutia Q2 2025 slides: EluPro drives growth amid cash concerns
- Elutia earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Elutia Wins Dual Honors for Innovation and Product Launches at 2025 Medical Device Network Excellence Awards
- CANTOR FITZGERALD REITERATES ELUTIA STOCK RATING WITH $7 TARGET
- ELUT stock touches 52-week low at $1.61 amid market challenges
- Elutia Strengthens Drug-Eluting Biomatrix Platform with Peer-Reviewed Publication of Novel EluPro™ Testing Method
- Elutia Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ELUT)
- Elutia Inc. (ELUT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.06 1.11
Jahresspanne
1.06 5.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.08
- Eröffnung
- 1.10
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Tief
- 1.06
- Hoch
- 1.11
- Volumen
- 235
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -53.25%
- 6-Monatsänderung
- -59.25%
- Jahresänderung
- -71.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K