ELUT: Elutia Inc - Class A
1.09 USD 0.01 (0.93%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ELUT ha avuto una variazione del 0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.06 e ad un massimo di 1.11.
Segui le dinamiche di Elutia Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ELUT News
Intervallo Giornaliero
1.06 1.11
Intervallo Annuale
1.06 5.12
- Chiusura Precedente
- 1.08
- Apertura
- 1.10
- Bid
- 1.09
- Ask
- 1.39
- Minimo
- 1.06
- Massimo
- 1.11
- Volume
- 346
- Variazione giornaliera
- 0.93%
- Variazione Mensile
- -52.81%
- Variazione Semestrale
- -58.87%
- Variazione Annuale
- -71.69%
21 settembre, domenica