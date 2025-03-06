Divisas / ELUT
ELUT: Elutia Inc - Class A
1.13 USD 0.05 (4.24%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ELUT de hoy ha cambiado un -4.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.13, mientras que el máximo ha alcanzado 1.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Elutia Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
1.13 1.28
Rango anual
1.13 5.12
- Cierres anteriores
- 1.18
- Open
- 1.28
- Bid
- 1.13
- Ask
- 1.43
- Low
- 1.13
- High
- 1.28
- Volumen
- 396
- Cambio diario
- -4.24%
- Cambio mensual
- -51.08%
- Cambio a 6 meses
- -57.36%
- Cambio anual
- -70.65%
