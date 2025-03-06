Валюты / ELUT
ELUT: Elutia Inc - Class A
1.18 USD 0.04 (3.28%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELUT за сегодня изменился на -3.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.18, а максимальная — 1.32.
Следите за динамикой Elutia Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ELUT
- Boston Scientific stock rating reiterated at Buy by Needham
- Down 25.9% in 4 Weeks, Here's Why ELUTIA INC (ELUT) Looks Ripe for a Turnaround
- Elutia to showcase antibiotic-eluting bioenvelope at Vizient exchange
- All You Need to Know About ELUTIA INC (ELUT) Rating Upgrade to Buy
- Elutia Inc. (ELUT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Elutia (ELUT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aleutia’s Q2 2025 results show mixed performance
- Elutia Q2 2025 slides: EluPro drives growth amid cash concerns
- Elutia earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Elutia Wins Dual Honors for Innovation and Product Launches at 2025 Medical Device Network Excellence Awards
- CANTOR FITZGERALD REITERATES ELUTIA STOCK RATING WITH $7 TARGET
- ELUT stock touches 52-week low at $1.61 amid market challenges
- Elutia Strengthens Drug-Eluting Biomatrix Platform with Peer-Reviewed Publication of Novel EluPro™ Testing Method
- Elutia Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ELUT)
- Elutia Inc. (ELUT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.18 1.32
Годовой диапазон
1.17 5.12
- Предыдущее закрытие
- 1.22
- Open
- 1.19
- Bid
- 1.18
- Ask
- 1.48
- Low
- 1.18
- High
- 1.32
- Объем
- 175
- Дневное изменение
- -3.28%
- Месячное изменение
- -48.92%
- 6-месячное изменение
- -55.47%
- Годовое изменение
- -69.35%
