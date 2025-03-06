通貨 / ELUT
ELUT: Elutia Inc - Class A
1.08 USD 0.05 (4.42%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ELUTの今日の為替レートは、-4.42%変化しました。日中、通貨は1あたり1.08の安値と1.18の高値で取引されました。
Elutia Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELUT News
1日のレンジ
1.08 1.18
1年のレンジ
1.08 5.12
- 以前の終値
- 1.13
- 始値
- 1.18
- 買値
- 1.08
- 買値
- 1.38
- 安値
- 1.08
- 高値
- 1.18
- 出来高
- 319
- 1日の変化
- -4.42%
- 1ヶ月の変化
- -53.25%
- 6ヶ月の変化
- -59.25%
- 1年の変化
- -71.95%
