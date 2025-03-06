Devises / ELUT
ELUT: Elutia Inc - Class A
1.09 USD 0.01 (0.93%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ELUT a changé de 0.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.06 et à un maximum de 1.11.
Suivez la dynamique Elutia Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ELUT Nouvelles
- Boston Scientific stock rating reiterated at Buy by Needham
- Down 25.9% in 4 Weeks, Here's Why ELUTIA INC (ELUT) Looks Ripe for a Turnaround
- Elutia to showcase antibiotic-eluting bioenvelope at Vizient exchange
- All You Need to Know About ELUTIA INC (ELUT) Rating Upgrade to Buy
- Elutia Inc. (ELUT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Elutia (ELUT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aleutia’s Q2 2025 results show mixed performance
- Elutia Q2 2025 slides: EluPro drives growth amid cash concerns
- Elutia earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Elutia Wins Dual Honors for Innovation and Product Launches at 2025 Medical Device Network Excellence Awards
- CANTOR FITZGERALD REITERATES ELUTIA STOCK RATING WITH $7 TARGET
- ELUT stock touches 52-week low at $1.61 amid market challenges
- Elutia Strengthens Drug-Eluting Biomatrix Platform with Peer-Reviewed Publication of Novel EluPro™ Testing Method
- Elutia Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ELUT)
- Elutia Inc. (ELUT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
1.06 1.11
Range Annuel
1.06 5.12
- Clôture Précédente
- 1.08
- Ouverture
- 1.10
- Bid
- 1.09
- Ask
- 1.39
- Plus Bas
- 1.06
- Plus Haut
- 1.11
- Volume
- 346
- Changement quotidien
- 0.93%
- Changement Mensuel
- -52.81%
- Changement à 6 Mois
- -58.87%
- Changement Annuel
- -71.69%
20 septembre, samedi