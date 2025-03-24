Währungen / DBVT
DBVT: DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares
9.71 USD 0.16 (1.62%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DBVT hat sich für heute um -1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.59 bis zu einem Hoch von 9.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DBVT News
- JMP Securities bestätigt "Market Outperform"-Rating für DBV Technologies
- DBV Technologies stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Cartesian Therapeutics, Inc. (RNAC) Moves 9.9% Higher: Will This Strength Last?
- DBV Technologies stock holds steady as JMP reiterates $21 price target
- Goldman Sachs reinstates DBV Technologies with sell rating, $7.25 target
- Goldman Sachs cuts DBV Technologies stock to Sell, target EUR1.30
- PTC Therapeutics To Rally Around 61%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Churchill Downs (NASDAQ:CHDN), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- DBVT stock price target raised to $21 at Citizens JMP
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Why DBV Technologies (DBVT) Stock Is Skyrocketing - DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- Dow Tumbles Over 500 Points; Abacus Global Management Shares Spike Higher - AAR (NYSE:AIR), Abacus Global Management (NASDAQ:ABL)
- Nasdaq Down 100 Points; Federal Reserve's Favorite Inflation Gauge Increases More Than Expected - Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ:LXRX), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- DBV Technologies faces cash shortage, stock drops
Tagesspanne
9.59 9.99
Jahresspanne
2.20 12.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.87
- Eröffnung
- 9.59
- Bid
- 9.71
- Ask
- 10.01
- Tief
- 9.59
- Hoch
- 9.99
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- -1.62%
- Monatsänderung
- 2.53%
- 6-Monatsänderung
- 51.96%
- Jahresänderung
- 162.43%
