DBVT: DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares

9.71 USD 0.16 (1.62%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DBVT hat sich für heute um -1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.59 bis zu einem Hoch von 9.99 gehandelt.

Tagesspanne
9.59 9.99
Jahresspanne
2.20 12.78
Vorheriger Schlusskurs
9.87
Eröffnung
9.59
Bid
9.71
Ask
10.01
Tief
9.59
Hoch
9.99
Volumen
38
Tagesänderung
-1.62%
Monatsänderung
2.53%
6-Monatsänderung
51.96%
Jahresänderung
162.43%
