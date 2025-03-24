通貨 / DBVT
DBVT: DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares
9.71 USD 0.16 (1.62%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DBVTの今日の為替レートは、-1.62%変化しました。日中、通貨は1あたり9.59の安値と9.99の高値で取引されました。
DBV Technologies S.A. - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
9.59 9.99
1年のレンジ
2.20 12.78
- 以前の終値
- 9.87
- 始値
- 9.59
- 買値
- 9.71
- 買値
- 10.01
- 安値
- 9.59
- 高値
- 9.99
- 出来高
- 38
- 1日の変化
- -1.62%
- 1ヶ月の変化
- 2.53%
- 6ヶ月の変化
- 51.96%
- 1年の変化
- 162.43%
