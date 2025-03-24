クォートセクション
DBVT: DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares

9.71 USD 0.16 (1.62%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DBVTの今日の為替レートは、-1.62%変化しました。日中、通貨は1あたり9.59の安値と9.99の高値で取引されました。

DBV Technologies S.A. - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
9.59 9.99
1年のレンジ
2.20 12.78
以前の終値
9.87
始値
9.59
買値
9.71
買値
10.01
安値
9.59
高値
9.99
出来高
38
1日の変化
-1.62%
1ヶ月の変化
2.53%
6ヶ月の変化
51.96%
1年の変化
162.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K