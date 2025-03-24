Divisas / DBVT
DBVT: DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares
9.87 USD 0.03 (0.30%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DBVT de hoy ha cambiado un 0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.50, mientras que el máximo ha alcanzado 10.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
9.50 10.08
Rango anual
2.20 12.78
- Cierres anteriores
- 9.84
- Open
- 9.61
- Bid
- 9.87
- Ask
- 10.17
- Low
- 9.50
- High
- 10.08
- Volumen
- 28
- Cambio diario
- 0.30%
- Cambio mensual
- 4.22%
- Cambio a 6 meses
- 54.46%
- Cambio anual
- 166.76%
