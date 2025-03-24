Dövizler / DBVT
DBVT: DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares
9.50 USD 0.21 (2.16%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DBVT fiyatı bugün -2.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.50 ve Yüksek fiyatı olarak 9.78 aralığında işlem gördü.
DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DBVT haberleri
- JMP, DBV Technologies hisse senedi değerlendirmesini Piyasa Performansı Üstü olarak yineledi
- DBV Technologies stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Cartesian Therapeutics, Inc. (RNAC) Moves 9.9% Higher: Will This Strength Last?
- DBV Technologies stock holds steady as JMP reiterates $21 price target
- Goldman Sachs reinstates DBV Technologies with sell rating, $7.25 target
- Goldman Sachs cuts DBV Technologies stock to Sell, target EUR1.30
- PTC Therapeutics To Rally Around 61%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Churchill Downs (NASDAQ:CHDN), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- DBVT stock price target raised to $21 at Citizens JMP
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Why DBV Technologies (DBVT) Stock Is Skyrocketing - DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- Dow Tumbles Over 500 Points; Abacus Global Management Shares Spike Higher - AAR (NYSE:AIR), Abacus Global Management (NASDAQ:ABL)
- Nasdaq Down 100 Points; Federal Reserve's Favorite Inflation Gauge Increases More Than Expected - Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ:LXRX), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- DBV Technologies faces cash shortage, stock drops
Günlük aralık
9.50 9.78
Yıllık aralık
2.20 12.78
- Önceki kapanış
- 9.71
- Açılış
- 9.76
- Satış
- 9.50
- Alış
- 9.80
- Düşük
- 9.50
- Yüksek
- 9.78
- Hacim
- 18
- Günlük değişim
- -2.16%
- Aylık değişim
- 0.32%
- 6 aylık değişim
- 48.67%
- Yıllık değişim
- 156.76%
21 Eylül, Pazar