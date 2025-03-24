QuotazioniSezioni
DBVT: DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares

9.50 USD 0.21 (2.16%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DBVT ha avuto una variazione del -2.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.50 e ad un massimo di 9.78.

Segui le dinamiche di DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.50 9.78
Intervallo Annuale
2.20 12.78
Chiusura Precedente
9.71
Apertura
9.76
Bid
9.50
Ask
9.80
Minimo
9.50
Massimo
9.78
Volume
18
Variazione giornaliera
-2.16%
Variazione Mensile
0.32%
Variazione Semestrale
48.67%
Variazione Annuale
156.76%
