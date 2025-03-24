Devises / DBVT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DBVT: DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares
9.50 USD 0.21 (2.16%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DBVT a changé de -2.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.50 et à un maximum de 9.78.
Suivez la dynamique DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBVT Nouvelles
- JMP réitère sa note "Surperformance du marché" pour l’action DBV Technologies
- DBV Technologies stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Cartesian Therapeutics, Inc. (RNAC) Moves 9.9% Higher: Will This Strength Last?
- DBV Technologies stock holds steady as JMP reiterates $21 price target
- Goldman Sachs reinstates DBV Technologies with sell rating, $7.25 target
- Goldman Sachs cuts DBV Technologies stock to Sell, target EUR1.30
- PTC Therapeutics To Rally Around 61%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Churchill Downs (NASDAQ:CHDN), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- DBVT stock price target raised to $21 at Citizens JMP
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Why DBV Technologies (DBVT) Stock Is Skyrocketing - DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- Dow Tumbles Over 500 Points; Abacus Global Management Shares Spike Higher - AAR (NYSE:AIR), Abacus Global Management (NASDAQ:ABL)
- Nasdaq Down 100 Points; Federal Reserve's Favorite Inflation Gauge Increases More Than Expected - Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ:LXRX), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- DBV Technologies faces cash shortage, stock drops
Range quotidien
9.50 9.78
Range Annuel
2.20 12.78
- Clôture Précédente
- 9.71
- Ouverture
- 9.76
- Bid
- 9.50
- Ask
- 9.80
- Plus Bas
- 9.50
- Plus Haut
- 9.78
- Volume
- 18
- Changement quotidien
- -2.16%
- Changement Mensuel
- 0.32%
- Changement à 6 Mois
- 48.67%
- Changement Annuel
- 156.76%
20 septembre, samedi