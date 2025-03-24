Валюты / DBVT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DBVT: DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares
9.84 USD 0.06 (0.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DBVT за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.71, а максимальная — 10.12.
Следите за динамикой DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DBVT
- JMP подтверждает рейтинг акций DBV Technologies на уровне "выше рынка"
- DBV Technologies stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Cartesian Therapeutics, Inc. (RNAC) Moves 9.9% Higher: Will This Strength Last?
- DBV Technologies stock holds steady as JMP reiterates $21 price target
- Goldman Sachs reinstates DBV Technologies with sell rating, $7.25 target
- Goldman Sachs cuts DBV Technologies stock to Sell, target EUR1.30
- PTC Therapeutics To Rally Around 61%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Churchill Downs (NASDAQ:CHDN), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- DBVT stock price target raised to $21 at Citizens JMP
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Why DBV Technologies (DBVT) Stock Is Skyrocketing - DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- Dow Tumbles Over 500 Points; Abacus Global Management Shares Spike Higher - AAR (NYSE:AIR), Abacus Global Management (NASDAQ:ABL)
- Nasdaq Down 100 Points; Federal Reserve's Favorite Inflation Gauge Increases More Than Expected - Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ:LXRX), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- DBV Technologies faces cash shortage, stock drops
Дневной диапазон
9.71 10.12
Годовой диапазон
2.20 12.78
- Предыдущее закрытие
- 9.90
- Open
- 9.80
- Bid
- 9.84
- Ask
- 10.14
- Low
- 9.71
- High
- 10.12
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- 3.91%
- 6-месячное изменение
- 53.99%
- Годовое изменение
- 165.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.