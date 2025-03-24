Moedas / DBVT
DBVT: DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares
9.66 USD 0.21 (2.13%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DBVT para hoje mudou para -2.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.59 e o mais alto foi 9.99.
Veja a dinâmica do par de moedas DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DBVT Notícias
- JMP reitera classificação de DBV Technologies como Market Outperform
- DBV Technologies stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Cartesian Therapeutics, Inc. (RNAC) Moves 9.9% Higher: Will This Strength Last?
- DBV Technologies stock holds steady as JMP reiterates $21 price target
- Goldman Sachs reinstates DBV Technologies with sell rating, $7.25 target
- Goldman Sachs cuts DBV Technologies stock to Sell, target EUR1.30
- PTC Therapeutics To Rally Around 61%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Churchill Downs (NASDAQ:CHDN), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- DBVT stock price target raised to $21 at Citizens JMP
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Why DBV Technologies (DBVT) Stock Is Skyrocketing - DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- Dow Tumbles Over 500 Points; Abacus Global Management Shares Spike Higher - AAR (NYSE:AIR), Abacus Global Management (NASDAQ:ABL)
- Nasdaq Down 100 Points; Federal Reserve's Favorite Inflation Gauge Increases More Than Expected - Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ:LXRX), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- DBV Technologies faces cash shortage, stock drops
Faixa diária
9.59 9.99
Faixa anual
2.20 12.78
- Fechamento anterior
- 9.87
- Open
- 9.59
- Bid
- 9.66
- Ask
- 9.96
- Low
- 9.59
- High
- 9.99
- Volume
- 32
- Mudança diária
- -2.13%
- Mudança mensal
- 2.01%
- Mudança de 6 meses
- 51.17%
- Mudança anual
- 161.08%
