KurseKategorien
Währungen / CTGO
Zurück zum Aktien

CTGO: Contango ORE Inc

24.01 USD 0.11 (0.46%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CTGO hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.99 bis zu einem Hoch von 24.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Contango ORE Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CTGO News

Tagesspanne
23.99 24.44
Jahresspanne
8.85 24.70
Vorheriger Schlusskurs
23.90
Eröffnung
24.19
Bid
24.01
Ask
24.31
Tief
23.99
Hoch
24.44
Volumen
69
Tagesänderung
0.46%
Monatsänderung
9.19%
6-Monatsänderung
139.38%
Jahresänderung
23.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K