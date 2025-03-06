Währungen / CTGO
CTGO: Contango ORE Inc
24.01 USD 0.11 (0.46%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTGO hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.99 bis zu einem Hoch von 24.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Contango ORE Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.99 24.44
Jahresspanne
8.85 24.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.90
- Eröffnung
- 24.19
- Bid
- 24.01
- Ask
- 24.31
- Tief
- 23.99
- Hoch
- 24.44
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 9.19%
- 6-Monatsänderung
- 139.38%
- Jahresänderung
- 23.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K