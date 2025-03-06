货币 / CTGO
CTGO: Contango ORE Inc
22.96 USD 1.03 (4.29%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CTGO汇率已更改-4.29%。当日，交易品种以低点22.84和高点24.30进行交易。
关注Contango ORE Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTGO新闻
- Contango Ore CFO Clark sells $61,124 in shares
- Shortz Richard sells Contango ORE (CTGO) shares for $698,802
- Contango ORE Q2 2025 slides: Alaska gold portfolio drives peer-leading cash flow
- Contango Ore Gears Up to Report Q2 Earnings: What to Expect?
- Bear of the Day: Alpha Metallurgical Resources (AMR)
- Is Contango ORE, Inc. (CTGO) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Contango receives $21 million distribution from Peak Gold JV
- Contango Announces Production of 15,700 ounces of Gold and Anticipated $20.0 Million Cash Distribution from the Second Peak Gold JV Campaign of 2025
- Contango ORE announces 2025 annual meeting results
- Earnings call transcript: Contango ORE reports Q1 2025 loss amid hedge losses
- Contango Ore Q1 2025 slides: Alaska gold production ramps up, costs remain competitive
- Contango Announces $19.3 Million in Income from Operations for the Quarter Ended March 31, 2025
- Contango Ore, Inc. (CTGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Contango Ore: A Compelling Contrarian Opportunity (NYSE:CTGO)
日范围
22.84 24.30
年范围
8.85 24.30
- 前一天收盘价
- 23.99
- 开盘价
- 24.18
- 卖价
- 22.96
- 买价
- 23.26
- 最低价
- 22.84
- 最高价
- 24.30
- 交易量
- 224
- 日变化
- -4.29%
- 月变化
- 4.41%
- 6个月变化
- 128.91%
- 年变化
- 18.41%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值