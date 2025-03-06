Devises / CTGO
CTGO: Contango ORE Inc
23.81 USD 0.09 (0.38%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CTGO a changé de -0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.73 et à un maximum de 24.85.
Suivez la dynamique Contango ORE Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CTGO Nouvelles
Range quotidien
23.73 24.85
Range Annuel
8.85 24.85
- Clôture Précédente
- 23.90
- Ouverture
- 24.19
- Bid
- 23.81
- Ask
- 24.11
- Plus Bas
- 23.73
- Plus Haut
- 24.85
- Volume
- 753
- Changement quotidien
- -0.38%
- Changement Mensuel
- 8.28%
- Changement à 6 Mois
- 137.39%
- Changement Annuel
- 22.80%
20 septembre, samedi