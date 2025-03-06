Valute / CTGO
CTGO: Contango ORE Inc
23.81 USD 0.09 (0.38%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CTGO ha avuto una variazione del -0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.73 e ad un massimo di 24.85.
Segui le dinamiche di Contango ORE Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CTGO News
- Contango Ore CFO Clark sells $61,124 in shares
- Shortz Richard sells Contango ORE (CTGO) shares for $698,802
- Contango ORE Q2 2025 slides: Alaska gold portfolio drives peer-leading cash flow
- Contango Ore Gears Up to Report Q2 Earnings: What to Expect?
- Bear of the Day: Alpha Metallurgical Resources (AMR)
- Is Contango ORE, Inc. (CTGO) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Contango receives $21 million distribution from Peak Gold JV
- Contango Announces Production of 15,700 ounces of Gold and Anticipated $20.0 Million Cash Distribution from the Second Peak Gold JV Campaign of 2025
- Contango ORE announces 2025 annual meeting results
- Earnings call transcript: Contango ORE reports Q1 2025 loss amid hedge losses
- Contango Ore Q1 2025 slides: Alaska gold production ramps up, costs remain competitive
- Contango Announces $19.3 Million in Income from Operations for the Quarter Ended March 31, 2025
- Contango Ore, Inc. (CTGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Contango Ore: A Compelling Contrarian Opportunity (NYSE:CTGO)
Intervallo Giornaliero
23.73 24.85
Intervallo Annuale
8.85 24.85
- Chiusura Precedente
- 23.90
- Apertura
- 24.19
- Bid
- 23.81
- Ask
- 24.11
- Minimo
- 23.73
- Massimo
- 24.85
- Volume
- 753
- Variazione giornaliera
- -0.38%
- Variazione Mensile
- 8.28%
- Variazione Semestrale
- 137.39%
- Variazione Annuale
- 22.80%
21 settembre, domenica