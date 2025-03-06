Валюты / CTGO
CTGO: Contango ORE Inc
22.96 USD 1.03 (4.29%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTGO за сегодня изменился на -4.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.84, а максимальная — 24.30.
Следите за динамикой Contango ORE Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CTGO
- Contango Ore CFO Clark sells $61,124 in shares
- Shortz Richard sells Contango ORE (CTGO) shares for $698,802
- Contango ORE Q2 2025 slides: Alaska gold portfolio drives peer-leading cash flow
- Contango Ore Gears Up to Report Q2 Earnings: What to Expect?
- Bear of the Day: Alpha Metallurgical Resources (AMR)
- Is Contango ORE, Inc. (CTGO) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Contango receives $21 million distribution from Peak Gold JV
- Contango Announces Production of 15,700 ounces of Gold and Anticipated $20.0 Million Cash Distribution from the Second Peak Gold JV Campaign of 2025
- Contango ORE announces 2025 annual meeting results
- Earnings call transcript: Contango ORE reports Q1 2025 loss amid hedge losses
- Contango Ore Q1 2025 slides: Alaska gold production ramps up, costs remain competitive
- Contango Announces $19.3 Million in Income from Operations for the Quarter Ended March 31, 2025
- Contango Ore, Inc. (CTGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Contango Ore: A Compelling Contrarian Opportunity (NYSE:CTGO)
Дневной диапазон
22.84 24.30
Годовой диапазон
8.85 24.30
- Предыдущее закрытие
- 23.99
- Open
- 24.18
- Bid
- 22.96
- Ask
- 23.26
- Low
- 22.84
- High
- 24.30
- Объем
- 224
- Дневное изменение
- -4.29%
- Месячное изменение
- 4.41%
- 6-месячное изменение
- 128.91%
- Годовое изменение
- 18.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.