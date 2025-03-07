Währungen / CDZI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CDZI: Cadiz Inc
4.17 USD 0.05 (1.18%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CDZI hat sich für heute um -1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.17 bis zu einem Hoch von 4.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cadiz Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDZI News
- San Bernardino Valley, Fontana Water and Cadiz partner on water treatment
- Cadiz earnings matched, revenue fell short of estimates
- Cadiz (CDZI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Lee Enterprises, Incorporated (LEE) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Scotts Miracle-Gro (SMG) Surpasses Q3 Earnings Estimates
- New Strong Sell Stocks for July 21st
- New Strong Sell Stocks for July 17th
- Cadiz to Participate in the 15th Annual ROTH London Conference
- Cadiz signs MOU with Hoku Energy for clean energy development
- InvestingPro’s Fair Value model proves accurate as Cadiz drops 40%
- Cadiz earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Cadiz Announces Participation in B. Riley Securities’ 25th Annual Investor Conference
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Cadiz Stock: Are The Preferreds Back In Play? (NASDAQ:CDZI)
- Top 3 Utilities Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Sunnova Energy Intl (NYSE:NOVA), Cadiz (NASDAQ:CDZI)
- Cadiz Shares Are Down Today: What's Going On? - Cadiz (NASDAQ:CDZI)
Tagesspanne
4.17 4.24
Jahresspanne
2.13 5.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.22
- Eröffnung
- 4.22
- Bid
- 4.17
- Ask
- 4.47
- Tief
- 4.17
- Hoch
- 4.24
- Volumen
- 124
- Tagesänderung
- -1.18%
- Monatsänderung
- 17.80%
- 6-Monatsänderung
- 41.84%
- Jahresänderung
- 39.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K