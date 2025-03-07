Dövizler / CDZI
CDZI: Cadiz Inc
4.33 USD 0.11 (2.61%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CDZI fiyatı bugün 2.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.12 ve Yüksek fiyatı olarak 4.35 aralığında işlem gördü.
Cadiz Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CDZI haberleri
- San Bernardino Valley, Fontana Water and Cadiz partner on water treatment
- Cadiz earnings matched, revenue fell short of estimates
- Cadiz (CDZI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cadiz to Participate in the 15th Annual ROTH London Conference
- Cadiz signs MOU with Hoku Energy for clean energy development
- InvestingPro’s Fair Value model proves accurate as Cadiz drops 40%
- Cadiz earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Cadiz Announces Participation in B. Riley Securities’ 25th Annual Investor Conference
- Cadiz Stock: Are The Preferreds Back In Play? (NASDAQ:CDZI)
Günlük aralık
4.12 4.35
Yıllık aralık
2.13 5.68
- Önceki kapanış
- 4.22
- Açılış
- 4.22
- Satış
- 4.33
- Alış
- 4.63
- Düşük
- 4.12
- Yüksek
- 4.35
- Hacim
- 910
- Günlük değişim
- 2.61%
- Aylık değişim
- 22.32%
- 6 aylık değişim
- 47.28%
- Yıllık değişim
- 44.33%
21 Eylül, Pazar