通貨 / CDZI
CDZI: Cadiz Inc
4.22 USD 0.20 (4.98%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CDZIの今日の為替レートは、4.98%変化しました。日中、通貨は1あたり4.01の安値と4.29の高値で取引されました。
Cadiz Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
4.01 4.29
1年のレンジ
2.13 5.68
- 以前の終値
- 4.02
- 始値
- 4.06
- 買値
- 4.22
- 買値
- 4.52
- 安値
- 4.01
- 高値
- 4.29
- 出来高
- 1.512 K
- 1日の変化
- 4.98%
- 1ヶ月の変化
- 19.21%
- 6ヶ月の変化
- 43.54%
- 1年の変化
- 40.67%
