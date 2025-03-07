Валюты / CDZI
CDZI: Cadiz Inc
4.01 USD 0.16 (4.16%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDZI за сегодня изменился на 4.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.77, а максимальная — 4.10.
Следите за динамикой Cadiz Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CDZI
- San Bernardino Valley, Fontana Water and Cadiz partner on water treatment
- Cadiz earnings matched, revenue fell short of estimates
- Cadiz (CDZI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Lee Enterprises, Incorporated (LEE) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Scotts Miracle-Gro (SMG) Surpasses Q3 Earnings Estimates
- New Strong Sell Stocks for July 21st
- New Strong Sell Stocks for July 17th
- Cadiz to Participate in the 15th Annual ROTH London Conference
- Cadiz signs MOU with Hoku Energy for clean energy development
- InvestingPro’s Fair Value model proves accurate as Cadiz drops 40%
- Cadiz earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Cadiz Announces Participation in B. Riley Securities’ 25th Annual Investor Conference
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Cadiz Stock: Are The Preferreds Back In Play? (NASDAQ:CDZI)
- Top 3 Utilities Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Sunnova Energy Intl (NYSE:NOVA), Cadiz (NASDAQ:CDZI)
- Cadiz Shares Are Down Today: What's Going On? - Cadiz (NASDAQ:CDZI)
Дневной диапазон
3.77 4.10
Годовой диапазон
2.13 5.68
- Предыдущее закрытие
- 3.85
- Open
- 3.85
- Bid
- 4.01
- Ask
- 4.31
- Low
- 3.77
- High
- 4.10
- Объем
- 1.030 K
- Дневное изменение
- 4.16%
- Месячное изменение
- 13.28%
- 6-месячное изменение
- 36.39%
- Годовое изменение
- 33.67%
