КотировкиРазделы
Валюты / CDZI
Назад в Рынок акций США

CDZI: Cadiz Inc

4.01 USD 0.16 (4.16%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CDZI за сегодня изменился на 4.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.77, а максимальная — 4.10.

Следите за динамикой Cadiz Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CDZI

Дневной диапазон
3.77 4.10
Годовой диапазон
2.13 5.68
Предыдущее закрытие
3.85
Open
3.85
Bid
4.01
Ask
4.31
Low
3.77
High
4.10
Объем
1.030 K
Дневное изменение
4.16%
Месячное изменение
13.28%
6-месячное изменение
36.39%
Годовое изменение
33.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.