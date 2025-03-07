통화 / CDZI
CDZI: Cadiz Inc
4.33 USD 0.11 (2.61%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CDZI 환율이 오늘 2.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.12이고 고가는 4.35이었습니다.
Cadiz Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CDZI News
- San Bernardino Valley, Fontana Water and Cadiz partner on water treatment
- Cadiz earnings matched, revenue fell short of estimates
- Cadiz (CDZI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Lee Enterprises, Incorporated (LEE) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Scotts Miracle-Gro (SMG) Surpasses Q3 Earnings Estimates
- New Strong Sell Stocks for July 21st
- New Strong Sell Stocks for July 17th
- Cadiz to Participate in the 15th Annual ROTH London Conference
- Cadiz signs MOU with Hoku Energy for clean energy development
- InvestingPro’s Fair Value model proves accurate as Cadiz drops 40%
- Cadiz earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Cadiz Announces Participation in B. Riley Securities’ 25th Annual Investor Conference
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Cadiz Stock: Are The Preferreds Back In Play? (NASDAQ:CDZI)
- Top 3 Utilities Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Sunnova Energy Intl (NYSE:NOVA), Cadiz (NASDAQ:CDZI)
- Cadiz Shares Are Down Today: What's Going On? - Cadiz (NASDAQ:CDZI)
일일 변동 비율
4.12 4.35
년간 변동
2.13 5.68
- 이전 종가
- 4.22
- 시가
- 4.22
- Bid
- 4.33
- Ask
- 4.63
- 저가
- 4.12
- 고가
- 4.35
- 볼륨
- 910
- 일일 변동
- 2.61%
- 월 변동
- 22.32%
- 6개월 변동
- 47.28%
- 년간 변동율
- 44.33%
20 9월, 토요일