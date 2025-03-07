货币 / CDZI
CDZI: Cadiz Inc
4.01 USD 0.00 (0.00%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CDZI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点3.92和高点4.11进行交易。
关注Cadiz Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CDZI新闻
- San Bernardino Valley, Fontana Water and Cadiz partner on water treatment
- Cadiz earnings matched, revenue fell short of estimates
- Cadiz (CDZI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cadiz to Participate in the 15th Annual ROTH London Conference
- Cadiz signs MOU with Hoku Energy for clean energy development
- InvestingPro’s Fair Value model proves accurate as Cadiz drops 40%
- Cadiz earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Cadiz Announces Participation in B. Riley Securities’ 25th Annual Investor Conference
- Cadiz Stock: Are The Preferreds Back In Play? (NASDAQ:CDZI)
- Cadiz Shares Are Down Today: What's Going On? - Cadiz (NASDAQ:CDZI)
日范围
3.92 4.11
年范围
2.13 5.68
- 前一天收盘价
- 4.01
- 开盘价
- 4.05
- 卖价
- 4.01
- 买价
- 4.31
- 最低价
- 3.92
- 最高价
- 4.11
- 交易量
- 684
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 13.28%
- 6个月变化
- 36.39%
- 年变化
- 33.67%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值