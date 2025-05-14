Währungen / CASI
CASI: CASI Pharmaceuticals Inc
1.81 USD 0.03 (1.69%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CASI hat sich für heute um 1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.73 bis zu einem Hoch von 1.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die CASI Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.73 1.88
Jahresspanne
1.09 7.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.78
- Eröffnung
- 1.74
- Bid
- 1.81
- Ask
- 2.11
- Tief
- 1.73
- Hoch
- 1.88
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- 1.69%
- Monatsänderung
- -18.47%
- 6-Monatsänderung
- -16.59%
- Jahresänderung
- -69.63%
