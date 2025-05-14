通貨 / CASI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CASI: CASI Pharmaceuticals Inc
1.78 USD 0.13 (6.81%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CASIの今日の為替レートは、-6.81%変化しました。日中、通貨は1あたり1.73の安値と2.00の高値で取引されました。
CASI Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CASI News
- CASI Pharmaceuticals advances anti-CD38 antibody in ITP trial
- Veeva Systems (VEEV) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- VAXART, INC. (VXRT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xenetic Biosciences (XBIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Bioventus (BVS) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CASI Pharmaceuticals stock soars after FDA clearance for transplant drug
- Indivior PLC (INDV) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sixth Street-backed Caris Life Sciences targets $5.3 billion valuation in US IPO
- CASI Pharmaceuticals Provides Business and Clinical Update
- CASI Pharmaceuticals Announces First Quarter 2025 Business and Financial Results
- CASI Pharmaceuticals appoints new CFO
1日のレンジ
1.73 2.00
1年のレンジ
1.09 7.46
- 以前の終値
- 1.91
- 始値
- 1.90
- 買値
- 1.78
- 買値
- 2.08
- 安値
- 1.73
- 高値
- 2.00
- 出来高
- 265
- 1日の変化
- -6.81%
- 1ヶ月の変化
- -19.82%
- 6ヶ月の変化
- -17.97%
- 1年の変化
- -70.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K