CASI: CASI Pharmaceuticals Inc
1.78 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CASI ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.73 e ad un massimo di 1.88.
Segui le dinamiche di CASI Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.73 1.88
Intervallo Annuale
1.09 7.46
- Chiusura Precedente
- 1.78
- Apertura
- 1.74
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- Minimo
- 1.73
- Massimo
- 1.88
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -19.82%
- Variazione Semestrale
- -17.97%
- Variazione Annuale
- -70.13%
21 settembre, domenica