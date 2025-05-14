QuotazioniSezioni
Valute / CASI
Tornare a Azioni

CASI: CASI Pharmaceuticals Inc

1.78 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CASI ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.73 e ad un massimo di 1.88.

Segui le dinamiche di CASI Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CASI News

Intervallo Giornaliero
1.73 1.88
Intervallo Annuale
1.09 7.46
Chiusura Precedente
1.78
Apertura
1.74
Bid
1.78
Ask
2.08
Minimo
1.73
Massimo
1.88
Volume
64
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-19.82%
Variazione Semestrale
-17.97%
Variazione Annuale
-70.13%
21 settembre, domenica