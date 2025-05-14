Moedas / CASI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CASI: CASI Pharmaceuticals Inc
1.78 USD 0.13 (6.81%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CASI para hoje mudou para -6.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.73 e o mais alto foi 2.00.
Veja a dinâmica do par de moedas CASI Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CASI Notícias
- CASI Pharmaceuticals advances anti-CD38 antibody in ITP trial
- Veeva Systems (VEEV) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- VAXART, INC. (VXRT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xenetic Biosciences (XBIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Bioventus (BVS) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CASI Pharmaceuticals stock soars after FDA clearance for transplant drug
- Indivior PLC (INDV) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sixth Street-backed Caris Life Sciences targets $5.3 billion valuation in US IPO
- CASI Pharmaceuticals Provides Business and Clinical Update
- CASI Pharmaceuticals Announces First Quarter 2025 Business and Financial Results
- CASI Pharmaceuticals appoints new CFO
Faixa diária
1.73 2.00
Faixa anual
1.09 7.46
- Fechamento anterior
- 1.91
- Open
- 2.00
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- Low
- 1.73
- High
- 2.00
- Volume
- 262
- Mudança diária
- -6.81%
- Mudança mensal
- -19.82%
- Mudança de 6 meses
- -17.97%
- Mudança anual
- -70.13%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh