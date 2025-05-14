통화 / CASI
CASI: CASI Pharmaceuticals Inc
1.78 USD 0.00 (0.00%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CASI 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.73이고 고가는 1.88이었습니다.
CASI Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CASI News
- CASI Pharmaceuticals advances anti-CD38 antibody in ITP trial
- CASI Pharmaceuticals stock soars after FDA clearance for transplant drug
- Sixth Street-backed Caris Life Sciences targets $5.3 billion valuation in US IPO
- CASI Pharmaceuticals Provides Business and Clinical Update
- CASI Pharmaceuticals Announces First Quarter 2025 Business and Financial Results
- CASI Pharmaceuticals appoints new CFO
일일 변동 비율
1.73 1.88
년간 변동
1.09 7.46
- 이전 종가
- 1.78
- 시가
- 1.74
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- 저가
- 1.73
- 고가
- 1.88
- 볼륨
- 64
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- -19.82%
- 6개월 변동
- -17.97%
- 년간 변동율
- -70.13%
20 9월, 토요일