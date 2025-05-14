Dövizler / CASI
CASI: CASI Pharmaceuticals Inc
1.78 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CASI fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.73 ve Yüksek fiyatı olarak 1.88 aralığında işlem gördü.
CASI Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CASI haberleri
- CASI Pharmaceuticals advances anti-CD38 antibody in ITP trial
- CASI Pharmaceuticals stock soars after FDA clearance for transplant drug
- Sixth Street-backed Caris Life Sciences targets $5.3 billion valuation in US IPO
- CASI Pharmaceuticals Provides Business and Clinical Update
- CASI Pharmaceuticals Announces First Quarter 2025 Business and Financial Results
- CASI Pharmaceuticals appoints new CFO
Günlük aralık
1.73 1.88
Yıllık aralık
1.09 7.46
- Önceki kapanış
- 1.78
- Açılış
- 1.74
- Satış
- 1.78
- Alış
- 2.08
- Düşük
- 1.73
- Yüksek
- 1.88
- Hacim
- 64
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- -19.82%
- 6 aylık değişim
- -17.97%
- Yıllık değişim
- -70.13%
21 Eylül, Pazar