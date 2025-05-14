Devises / CASI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CASI: CASI Pharmaceuticals Inc
1.78 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CASI a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.73 et à un maximum de 1.88.
Suivez la dynamique CASI Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CASI Nouvelles
- CASI Pharmaceuticals advances anti-CD38 antibody in ITP trial
- Veeva Systems (VEEV) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- VAXART, INC. (VXRT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xenetic Biosciences (XBIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Bioventus (BVS) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CASI Pharmaceuticals stock soars after FDA clearance for transplant drug
- Indivior PLC (INDV) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sixth Street-backed Caris Life Sciences targets $5.3 billion valuation in US IPO
- CASI Pharmaceuticals Provides Business and Clinical Update
- CASI Pharmaceuticals Announces First Quarter 2025 Business and Financial Results
- CASI Pharmaceuticals appoints new CFO
Range quotidien
1.73 1.88
Range Annuel
1.09 7.46
- Clôture Précédente
- 1.78
- Ouverture
- 1.74
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- Plus Bas
- 1.73
- Plus Haut
- 1.88
- Volume
- 64
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -19.82%
- Changement à 6 Mois
- -17.97%
- Changement Annuel
- -70.13%
20 septembre, samedi