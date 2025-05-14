Валюты / CASI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CASI: CASI Pharmaceuticals Inc
2.01 USD 0.08 (3.83%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CASI за сегодня изменился на -3.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.01, а максимальная — 2.11.
Следите за динамикой CASI Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CASI
- CASI Pharmaceuticals advances anti-CD38 antibody in ITP trial
- Veeva Systems (VEEV) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- VAXART, INC. (VXRT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xenetic Biosciences (XBIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Bioventus (BVS) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CASI Pharmaceuticals stock soars after FDA clearance for transplant drug
- Indivior PLC (INDV) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sixth Street-backed Caris Life Sciences targets $5.3 billion valuation in US IPO
- CASI Pharmaceuticals Provides Business and Clinical Update
- CASI Pharmaceuticals Announces First Quarter 2025 Business and Financial Results
- CASI Pharmaceuticals appoints new CFO
Дневной диапазон
2.01 2.11
Годовой диапазон
1.09 7.46
- Предыдущее закрытие
- 2.09
- Open
- 2.06
- Bid
- 2.01
- Ask
- 2.31
- Low
- 2.01
- High
- 2.11
- Объем
- 118
- Дневное изменение
- -3.83%
- Месячное изменение
- -9.46%
- 6-месячное изменение
- -7.37%
- Годовое изменение
- -66.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.