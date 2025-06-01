Währungen / BIOX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BIOX: Bioceres Crop Solutions Corp
1.76 USD 0.01 (0.56%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BIOX hat sich für heute um -0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.75 bis zu einem Hoch von 1.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bioceres Crop Solutions Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BIOX News
- Bioceres At Its Worst Juncture, Equity Dilution Seems Very Possible (NASDAQ:BIOX)
- Bioceres Crop Solutions stock downgraded by Canaccord on weak Q4 results
- This HP Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - BXP (NYSE:BXP), Bioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX)
- Oppenheimer lowers Bioceres Crop Solutions stock price target on weak quarter
- Bioceres Crop: EPS verfehlt Schätzungen um 0,78 $ - Umsatz schlechter als erwartet
- Bioceres Crop earnings missed by $0.78, revenue fell short of estimates
- Bioceres Crop Solutions verfehlt Umsatzprognose für Q2 – Erlöse brechen um 40 % ein
- Bioceres Crop Solutions misses Q2 revenue estimates as sales drop 40%
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.78%
- bioMérieux cuts 2025 sales outlook as profit falls 25% on €146 mln impairment
- Top 3 Materials Stocks That Are Set To Fly This Month - Harmony Gold Mining Co (NYSE:HMY), Bioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX)
- J.P. Morgan favors bioMérieux over Diasorin in new coverage call
- JPMorgan initiates BioMerieux stock coverage with Neutral rating
- JPMorgan initiates DiaSorin stock with Underweight rating, cites headwinds
- Morgan Stanley favors DiaSorin over bioMérieux in EU biopharma stock shake-up
- Morgan Stanley downgrades BioMerieux stock rating to Equalweight on valuation
- Bioceres Crop Solutions stock rating downgraded to Hold by Brookline Capital
- RBC upgrades Diasorin to “outperform” on expected Q4 growth boost, €105 target
- DiaSorin stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital on growth outlook
- bioMerieux faces volatility risk ahead of H1 results, RBC maintains hold
- Moolec Science completes business combination and addresses debt restructuring concerns
- Bioceres (BIOX) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Bioceres Q3 2025 Illustrates The Financial Challenges And A Distressed Argentinian Market
Tagesspanne
1.75 1.80
Jahresspanne
1.75 8.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.77
- Eröffnung
- 1.76
- Bid
- 1.76
- Ask
- 2.06
- Tief
- 1.75
- Hoch
- 1.80
- Volumen
- 211
- Tagesänderung
- -0.56%
- Monatsänderung
- -36.00%
- 6-Monatsänderung
- -60.80%
- Jahresänderung
- -77.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K