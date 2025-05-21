FiyatlarBölümler
Dövizler / BIOX
Geri dön - Hisse senetleri

BIOX: Bioceres Crop Solutions Corp

1.67 USD 0.10 (5.65%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BIOX fiyatı bugün -5.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.66 ve Yüksek fiyatı olarak 1.80 aralığında işlem gördü.

Bioceres Crop Solutions Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BIOX haberleri

Günlük aralık
1.66 1.80
Yıllık aralık
1.66 8.03
Önceki kapanış
1.77
Açılış
1.76
Satış
1.67
Alış
1.97
Düşük
1.66
Yüksek
1.80
Hacim
702
Günlük değişim
-5.65%
Aylık değişim
-39.27%
6 aylık değişim
-62.81%
Yıllık değişim
-79.05%
21 Eylül, Pazar