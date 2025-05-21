Valute / BIOX
BIOX: Bioceres Crop Solutions Corp
1.67 USD 0.10 (5.65%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BIOX ha avuto una variazione del -5.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.66 e ad un massimo di 1.80.
Segui le dinamiche di Bioceres Crop Solutions Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.66 1.80
Intervallo Annuale
1.66 8.03
- Chiusura Precedente
- 1.77
- Apertura
- 1.76
- Bid
- 1.67
- Ask
- 1.97
- Minimo
- 1.66
- Massimo
- 1.80
- Volume
- 702
- Variazione giornaliera
- -5.65%
- Variazione Mensile
- -39.27%
- Variazione Semestrale
- -62.81%
- Variazione Annuale
- -79.05%
21 settembre, domenica