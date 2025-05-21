QuotazioniSezioni
BIOX
BIOX: Bioceres Crop Solutions Corp

1.67 USD 0.10 (5.65%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BIOX ha avuto una variazione del -5.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.66 e ad un massimo di 1.80.

Segui le dinamiche di Bioceres Crop Solutions Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.66 1.80
Intervallo Annuale
1.66 8.03
Chiusura Precedente
1.77
Apertura
1.76
Bid
1.67
Ask
1.97
Minimo
1.66
Massimo
1.80
Volume
702
Variazione giornaliera
-5.65%
Variazione Mensile
-39.27%
Variazione Semestrale
-62.81%
Variazione Annuale
-79.05%
21 settembre, domenica