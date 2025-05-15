Währungen / BEKE
BEKE: KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing t
20.07 USD 0.33 (1.62%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BEKE hat sich für heute um -1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.78 bis zu einem Hoch von 20.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing t-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEKE News
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- KE Holdings stock price target lowered to $22 by Jefferies on softer industry trends
- KE Holdings Inc. (BEKE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- KE Holdings Q2 revenue rises, beats EPS estimates
- Ke Hldg earnings beat by ¥0.02, revenue fell short of estimates
- NVIDIA, Webull, IREN And More Retail Trader Favorites Report Q2 - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- KE Holdings stock price target lowered to $25 from $33 at Barclays
- Bridgewater Retreats From China, Shifts Billions Into US Mega-Cap Tech - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autohome (NYSE:ATHM)
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Baron Emerging Markets Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Artisan Developing World Fund Q2 2025 Commentary
- These names are UBS’s top picks in the global real estate sector
- KE Holdings Stock: Flywheel In Motion, Macro In Question (NYSE:BEKE)
- Dalu International: An IPO Could Take Dalu Far Beyond Chengdu (Pending:DLHZ)
- This Caterpillar Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - KE Holdings (NYSE:BEKE), Caterpillar (NYSE:CAT)
- UBS lifts KE Holdings stock rating, targets $23 on business turnaround
- KE Holdings reports Q1 2025 unaudited results
- Morgan Stanley cuts KE Holdings target to $24, maintains Overweight
- BEKE's Q1 Revenue Soars 42%, Transaction Value Surges 34% as China's Housing Market Stabilizes - KE Holdings (NYSE:BEKE)
- KE Holdings beats estimates, but shares slip on mixed outlook
- Ke Hldg earnings beat by ¥0.20, revenue topped estimates
Tagesspanne
19.78 20.17
Jahresspanne
16.05 26.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.40
- Eröffnung
- 20.10
- Bid
- 20.07
- Ask
- 20.37
- Tief
- 19.78
- Hoch
- 20.17
- Volumen
- 6.942 K
- Tagesänderung
- -1.62%
- Monatsänderung
- 12.50%
- 6-Monatsänderung
- -1.18%
- Jahresänderung
- -0.74%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K