Валюты / BEKE
BEKE: KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing t
19.99 USD 0.31 (1.58%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BEKE за сегодня изменился на 1.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.68, а максимальная — 20.03.
Следите за динамикой KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing t. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BEKE
Дневной диапазон
19.68 20.03
Годовой диапазон
16.05 26.05
- Предыдущее закрытие
- 19.68
- Open
- 19.70
- Bid
- 19.99
- Ask
- 20.29
- Low
- 19.68
- High
- 20.03
- Объем
- 6.797 K
- Дневное изменение
- 1.58%
- Месячное изменение
- 12.05%
- 6-месячное изменение
- -1.58%
- Годовое изменение
- -1.14%
