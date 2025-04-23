КотировкиРазделы
Валюты / BEKE
Назад в Рынок акций США

BEKE: KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing t

19.99 USD 0.31 (1.58%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BEKE за сегодня изменился на 1.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.68, а максимальная — 20.03.

Следите за динамикой KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing t. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BEKE

Дневной диапазон
19.68 20.03
Годовой диапазон
16.05 26.05
Предыдущее закрытие
19.68
Open
19.70
Bid
19.99
Ask
20.29
Low
19.68
High
20.03
Объем
6.797 K
Дневное изменение
1.58%
Месячное изменение
12.05%
6-месячное изменение
-1.58%
Годовое изменение
-1.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.