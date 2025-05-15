FiyatlarBölümler
Dövizler / BEKE
BEKE: KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing t

19.76 USD 0.31 (1.54%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BEKE fiyatı bugün -1.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.76 ve Yüksek fiyatı olarak 20.02 aralığında işlem gördü.

KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing t hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
19.76 20.02
Yıllık aralık
16.05 26.05
Önceki kapanış
20.07
Açılış
19.99
Satış
19.76
Alış
20.06
Düşük
19.76
Yüksek
20.02
Hacim
5.330 K
Günlük değişim
-1.54%
Aylık değişim
10.76%
6 aylık değişim
-2.71%
Yıllık değişim
-2.27%
