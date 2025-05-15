Dövizler / BEKE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BEKE: KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing t
19.76 USD 0.31 (1.54%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BEKE fiyatı bugün -1.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.76 ve Yüksek fiyatı olarak 20.02 aralığında işlem gördü.
KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing t hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEKE haberleri
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- KE Holdings stock price target lowered to $22 by Jefferies on softer industry trends
- KE Holdings Inc. (BEKE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- KE Holdings Q2 revenue rises, beats EPS estimates
- Ke Hldg earnings beat by ¥0.02, revenue fell short of estimates
- NVIDIA, Webull, IREN And More Retail Trader Favorites Report Q2 - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- KE Holdings stock price target lowered to $25 from $33 at Barclays
- Bridgewater Retreats From China, Shifts Billions Into US Mega-Cap Tech - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autohome (NYSE:ATHM)
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Baron Emerging Markets Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Artisan Developing World Fund Q2 2025 Commentary
- These names are UBS’s top picks in the global real estate sector
- KE Holdings Stock: Flywheel In Motion, Macro In Question (NYSE:BEKE)
- Dalu International: An IPO Could Take Dalu Far Beyond Chengdu (Pending:DLHZ)
- This Caterpillar Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - KE Holdings (NYSE:BEKE), Caterpillar (NYSE:CAT)
- UBS lifts KE Holdings stock rating, targets $23 on business turnaround
- KE Holdings reports Q1 2025 unaudited results
- Morgan Stanley cuts KE Holdings target to $24, maintains Overweight
- BEKE's Q1 Revenue Soars 42%, Transaction Value Surges 34% as China's Housing Market Stabilizes - KE Holdings (NYSE:BEKE)
- KE Holdings beats estimates, but shares slip on mixed outlook
- Ke Hldg earnings beat by ¥0.20, revenue topped estimates
Günlük aralık
19.76 20.02
Yıllık aralık
16.05 26.05
- Önceki kapanış
- 20.07
- Açılış
- 19.99
- Satış
- 19.76
- Alış
- 20.06
- Düşük
- 19.76
- Yüksek
- 20.02
- Hacim
- 5.330 K
- Günlük değişim
- -1.54%
- Aylık değişim
- 10.76%
- 6 aylık değişim
- -2.71%
- Yıllık değişim
- -2.27%
21 Eylül, Pazar