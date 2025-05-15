통화 / BEKE
BEKE: KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing t
19.76 USD 0.31 (1.54%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BEKE 환율이 오늘 -1.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.76이고 고가는 20.02이었습니다.
KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing t 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEKE News
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- KE Holdings stock price target lowered to $22 by Jefferies on softer industry trends
- KE Holdings Inc. (BEKE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- KE Holdings Q2 revenue rises, beats EPS estimates
- Ke Hldg earnings beat by ¥0.02, revenue fell short of estimates
- NVIDIA, Webull, IREN And More Retail Trader Favorites Report Q2 - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- KE Holdings stock price target lowered to $25 from $33 at Barclays
- Bridgewater Retreats From China, Shifts Billions Into US Mega-Cap Tech - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autohome (NYSE:ATHM)
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Baron Emerging Markets Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Artisan Developing World Fund Q2 2025 Commentary
- These names are UBS’s top picks in the global real estate sector
- KE Holdings Stock: Flywheel In Motion, Macro In Question (NYSE:BEKE)
- Dalu International: An IPO Could Take Dalu Far Beyond Chengdu (Pending:DLHZ)
- This Caterpillar Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - KE Holdings (NYSE:BEKE), Caterpillar (NYSE:CAT)
- UBS lifts KE Holdings stock rating, targets $23 on business turnaround
- KE Holdings reports Q1 2025 unaudited results
- Morgan Stanley cuts KE Holdings target to $24, maintains Overweight
- BEKE's Q1 Revenue Soars 42%, Transaction Value Surges 34% as China's Housing Market Stabilizes - KE Holdings (NYSE:BEKE)
- KE Holdings beats estimates, but shares slip on mixed outlook
- Ke Hldg earnings beat by ¥0.20, revenue topped estimates
일일 변동 비율
19.76 20.02
년간 변동
16.05 26.05
- 이전 종가
- 20.07
- 시가
- 19.99
- Bid
- 19.76
- Ask
- 20.06
- 저가
- 19.76
- 고가
- 20.02
- 볼륨
- 5.330 K
- 일일 변동
- -1.54%
- 월 변동
- 10.76%
- 6개월 변동
- -2.71%
- 년간 변동율
- -2.27%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K