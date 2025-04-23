货币 / BEKE
BEKE: KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing t
19.99 USD 0.31 (1.58%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BEKE汇率已更改1.58%。当日，交易品种以低点19.68和高点20.03进行交易。
关注KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing t动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEKE新闻
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- KE Holdings stock price target lowered to $22 by Jefferies on softer industry trends
- KE Holdings Inc. (BEKE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- KE Holdings Q2 revenue rises, beats EPS estimates
- Ke Hldg earnings beat by ¥0.02, revenue fell short of estimates
- NVIDIA, Webull, IREN And More Retail Trader Favorites Report Q2 - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- KE Holdings stock price target lowered to $25 from $33 at Barclays
- Bridgewater Retreats From China, Shifts Billions Into US Mega-Cap Tech - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autohome (NYSE:ATHM)
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Baron Emerging Markets Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Artisan Developing World Fund Q2 2025 Commentary
- These names are UBS’s top picks in the global real estate sector
- KE Holdings Stock: Flywheel In Motion, Macro In Question (NYSE:BEKE)
- Dalu International: An IPO Could Take Dalu Far Beyond Chengdu (Pending:DLHZ)
- This Caterpillar Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - KE Holdings (NYSE:BEKE), Caterpillar (NYSE:CAT)
- UBS lifts KE Holdings stock rating, targets $23 on business turnaround
- KE Holdings reports Q1 2025 unaudited results
- Morgan Stanley cuts KE Holdings target to $24, maintains Overweight
- BEKE's Q1 Revenue Soars 42%, Transaction Value Surges 34% as China's Housing Market Stabilizes - KE Holdings (NYSE:BEKE)
- KE Holdings beats estimates, but shares slip on mixed outlook
- Ke Hldg earnings beat by ¥0.20, revenue topped estimates
- Cadence Stock Designs A Win Streak: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Stock Spotlight List, More
- Educator Stride Among Best Of The Best: Check Out Stocks On IBD 50, Stock Spotlight, Other Lists
日范围
19.68 20.03
年范围
16.05 26.05
- 前一天收盘价
- 19.68
- 开盘价
- 19.70
- 卖价
- 19.99
- 买价
- 20.29
- 最低价
- 19.68
- 最高价
- 20.03
- 交易量
- 6.797 K
- 日变化
- 1.58%
- 月变化
- 12.05%
- 6个月变化
- -1.58%
- 年变化
- -1.14%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值