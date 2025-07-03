Währungen / APOG
APOG: Apogee Enterprises Inc
42.56 USD 0.03 (0.07%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APOG hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.56 bis zu einem Hoch von 43.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Apogee Enterprises Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
APOG News
Tagesspanne
42.56 43.00
Jahresspanne
37.53 87.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.59
- Eröffnung
- 43.00
- Bid
- 42.56
- Ask
- 42.86
- Tief
- 42.56
- Hoch
- 43.00
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- -0.07%
- Monatsänderung
- -1.73%
- 6-Monatsänderung
- -7.50%
- Jahresänderung
- -38.95%
