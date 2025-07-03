KurseKategorien
APOG: Apogee Enterprises Inc

42.56 USD 0.03 (0.07%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von APOG hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.56 bis zu einem Hoch von 43.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Apogee Enterprises Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
42.56 43.00
Jahresspanne
37.53 87.93
Vorheriger Schlusskurs
42.59
Eröffnung
43.00
Bid
42.56
Ask
42.86
Tief
42.56
Hoch
43.00
Volumen
23
Tagesänderung
-0.07%
Monatsänderung
-1.73%
6-Monatsänderung
-7.50%
Jahresänderung
-38.95%
