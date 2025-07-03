Divisas / APOG
APOG: Apogee Enterprises Inc
41.30 USD 1.02 (2.41%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de APOG de hoy ha cambiado un -2.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.21, mientras que el máximo ha alcanzado 43.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Apogee Enterprises Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
41.21 43.60
Rango anual
37.53 87.93
- Cierres anteriores
- 42.32
- Open
- 42.50
- Bid
- 41.30
- Ask
- 41.60
- Low
- 41.21
- High
- 43.60
- Volumen
- 356
- Cambio diario
- -2.41%
- Cambio mensual
- -4.64%
- Cambio a 6 meses
- -10.24%
- Cambio anual
- -40.75%
