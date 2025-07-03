Валюты / APOG
APOG: Apogee Enterprises Inc
42.32 USD 0.38 (0.89%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APOG за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.96, а максимальная — 42.81.
Следите за динамикой Apogee Enterprises Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости APOG
- Lakeland Industries (LAKE) Q2 Earnings Top Estimates
- Implied Volatility Surging for Apogee Stock Options
- Zacks Industry Outlook Highlights Array Digital Infrastructure, Liberty Latin America and Cambium Networks
- Zacks Industry Outlook Highlights O-I Glass and Apogee Enterprises
- 2 Stocks to Buy From the Prospering Glass Products Industry
- InvestingPro Fair Value model captures 43% downside in Apogee Therapeutics
- Apogee Enterprises (APOG) Upgraded to Buy: Here's Why
- Apogee Enterprises announces leadership changes in architectural segments
- Regeneron stock price target maintained at $678 by Cantor Fitzgerald
- Wall Street Analysts Think Apogee Enterprises (APOG) Could Surge 25.44%: Read This Before Placing a Bet
- Are Investors Undervaluing Apogee Enterprises (APOG) Right Now?
- InvestingPro Fair Value model captures 43% downside in Apogee Therapeutics
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Regeneron stock price target raised to $584 from $560 at UBS on Eylea outlook
- Stifel reiterates Buy rating on Apogee Therapeutics stock amid positive AD data
- Bernstein reiterates Outperform rating on Regeneron stock at $750
- Jefferies raises Apogee Therapeutics stock price target to $96 on promising trial data
- Canaccord Genuity reaffirms Buy rating on Apogee Therapeutics stock after positive trial data
- Apogee Therapeutics stock maintains Buy rating at Citi after positive data
- Tesla, Circle Internet Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Tesla, Oracle among Monday’s market cap stock movers
- Apogee stock soars after positive atopic dermatitis trial data
- Oracle, Datadog Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Apogee Enterprises stock price target maintained at $45 by DA Davidson
Дневной диапазон
41.96 42.81
Годовой диапазон
37.53 87.93
- Предыдущее закрытие
- 42.70
- Open
- 42.74
- Bid
- 42.32
- Ask
- 42.62
- Low
- 41.96
- High
- 42.81
- Объем
- 240
- Дневное изменение
- -0.89%
- Месячное изменение
- -2.29%
- 6-месячное изменение
- -8.02%
- Годовое изменение
- -39.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.