APOG: Apogee Enterprises Inc

42.32 USD 0.38 (0.89%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс APOG за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.96, а максимальная — 42.81.

Следите за динамикой Apogee Enterprises Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
41.96 42.81
Годовой диапазон
37.53 87.93
Предыдущее закрытие
42.70
Open
42.74
Bid
42.32
Ask
42.62
Low
41.96
High
42.81
Объем
240
Дневное изменение
-0.89%
Месячное изменение
-2.29%
6-месячное изменение
-8.02%
Годовое изменение
-39.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.