Dövizler / APOG
APOG: Apogee Enterprises Inc
43.84 USD 1.25 (2.93%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
APOG fiyatı bugün 2.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.25 ve Yüksek fiyatı olarak 43.89 aralığında işlem gördü.
Apogee Enterprises Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
42.25 43.89
Yıllık aralık
37.53 87.93
- Önceki kapanış
- 42.59
- Açılış
- 43.00
- Satış
- 43.84
- Alış
- 44.14
- Düşük
- 42.25
- Yüksek
- 43.89
- Hacim
- 923
- Günlük değişim
- 2.93%
- Aylık değişim
- 1.22%
- 6 aylık değişim
- -4.72%
- Yıllık değişim
- -37.11%
