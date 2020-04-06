Five Star Galaxy

Einführung

Mit über 18 Jahren Handelserfahrung kann ich Ihnen sagen, dass es naiv ist, einfach einen "Black Box"-EA zu kaufen und zu erwarten, ohne jegliches Grundlagenwissen reich zu werden. Wahrer Erfolg kommt aus dem Verständnis des Marktes.

Dieser EA wurde für ernsthafte Investoren entwickelt, die wie Profis handeln wollen. Er dient als leistungsfähiges Hybrid-Tool: Er ermöglicht minimale, aber effektive Eingriffe und überbrückt die Lücke zwischen manueller Intuition und automatisierter Präzision.

Hauptmerkmale: