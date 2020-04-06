Five Star Galaxy

Einführung
Mit über 18 Jahren Handelserfahrung kann ich Ihnen sagen, dass es naiv ist, einfach einen "Black Box"-EA zu kaufen und zu erwarten, ohne jegliches Grundlagenwissen reich zu werden. Wahrer Erfolg kommt aus dem Verständnis des Marktes.

Dieser EA wurde für ernsthafte Investoren entwickelt, die wie Profis handeln wollen. Er dient als leistungsfähiges Hybrid-Tool: Er ermöglicht minimale, aber effektive Eingriffe und überbrückt die Lücke zwischen manueller Intuition und automatisierter Präzision.

Hauptmerkmale:

  1. Benutzerfreundliches Interface: Intuitives Dashboard, das auf Effizienz ausgelegt ist.

  2. Fehlerschutz: Eingebauter Schutz vor versehentlichen Klicks ("Fat Finger"-Schutz).

  3. Hochgeschwindigkeitsausführung: Blitzschnelle Verarbeitung manueller Aufträge.

  4. Automatisiertes Management: Der EA verwaltet (verfolgt) automatisch die über das Panel erteilten manuellen Aufträge.

  5. Hochgradig anpassbar: Flexible Parameter sowohl für automatisierte als auch für manuelle Strategien.

  6. Fortgeschrittenes Money Management: Passen Sie Ihr Risiko pro Handel mit einem ausgeklügelten System an .

  7. Hybrider Handelsmodus: Fortgeschrittene Benutzer können Eingänge auf der Grundlage ihrer eigenen Analysen ausführen, während der EA den Ausstieg und das Handelsmanagement übernimmt.

  8. Vollständige Automatisierung für Einsteiger: Anfänger können sich auf die eingebauten Algorithmen für End-to-End-Transaktionsentscheidungen verlassen.

  9. Risikokontrolle: Begrenzen Sie die Anzahl der aktiven Symbole, um das Portfolioengagement streng zu kontrollieren.

  10. Trend Mastery: Spezialisierte Logik für das Navigieren in trendigen Märkten, verfügbar für den manuellen und automatischen Modus.

  11. Erweitertes Trailing: Unterstützt Trailing-Stops für mehrere Aufträge (Gewinn und Verlust), um Gewinne zu sichern.

  12. Batch-Modifikation: Einfaches Setzen von TP und SL für mehrere Aufträge gleichzeitig.

  13. Externes Ordermanagement: Möglichkeit zur Änderung und Verwaltung von Orders, die nicht über das UI-Panel geöffnet werden.

  14. Defensivmechanismen: Maßgeschneiderte Schutzaufträge, die speziell für volatile, trendabhängige Märkte entwickelt wurden.

  15. Flexibles Hedging: Unterstützt teilweises oder vollständiges Hedging für bestimmte Symbole oder das gesamte Portfolio.

  16. Technische Analyse:Stellt automatisch den OHLC von gestern dar, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsebenen zu visualisieren.

