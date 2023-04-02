Heikin Ashi Dashboard
- Индикаторы
- Taras Slobodyanik
- Версия: 2.70
- Обновлено: 4 июля 2025
- Активации: 10
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Heikin Ashi. Отображает текущее состояние рынка. На панели вы можете видеть направление, силу и количество баров текущего тренда. Также, с помощью цвета, отображаются свечи консолидации/разворота цены. В параметрах можете указать любые желаемые валюты и периоды. Также индикатор может отправлять уведомления при изменении тренда или появлении разворотных и прорывных свечей. По клику на ячейке будет открыт данный символ и период.
Параметры
- Averaging Method for Smoothing — выбор метода сглаживания цен свечей.
— Simple MA
— Exponential MA
— Smoothed MA
— Linear weighted MA
— normal Heiken Ashi
- Averaging Period for Smoothing — выбор периода для сглаживания
- Highlight Consolidation/Reversal Candles — свечи консолидации и разворота будут выделяться цветом на чарте и в ячейках.
- Ignore current candle (calculate only closed bars) — отключение отображения текущей (не закрытой) свечи.
- Show HA candles on the current chart — Heiken-Ashi свечи будут рисоваться на текущем чарте.
- Hotkey to show/hide HA candles — горячая клавиша для скрытия и показа свечей индикатора.
— Market Watch — пары из окна "Обзор Рынка";— Specified manually — пары указанные вручную, в параметрах "Pairs ";— Current pair — показывать только текущую пару.
Chart template — имя шаблона для графика, если график открывается в новом окне;
Strong trend Up — цвет для сильного восходящего тренда.
Weak trend Up — цвет для слабого восходящего тренда вверх.
Strong trend Down — цвет для сильного нисходящего тренда.
Weak trend Down — цвет для слабого нисходящего тренда.
Text color when Consolidation/Reversal — цвет подсветки (и свечей на чарте) для баров консолидации/разворота.
Transparency (0-255) — прозрачность панели.
Font name — имя шрифта.
Font size — размер шрифта.
All timeframes are in the same direction — алерт если все периоды пары в одном направлении.
If you want to look for an alternative to candle sticks and look for more peace of mind during 5 minutes or much longer time frame trading, this indicator dashboard has all that you need. Works very well, keeps you in trends and helps you even during choppy markets. More relaxed trading for certain. Good job. !