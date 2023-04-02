Heikin Ashi Dashboard

5

Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Heikin Ashi. Отображает текущее состояние рынка. На панели вы можете видеть направление, силу и количество баров текущего тренда. Также, с помощью цвета, отображаются свечи консолидации/разворота цены. В параметрах можете указать любые желаемые валюты и периоды. Также индикатор может отправлять уведомления при изменении тренда или появлении разворотных и прорывных свечей. По клику на ячейке будет открыт данный символ и период.

Heikin-Ashi — японский торговый индикатор и финансовый чарт, в переводе означает «средний темп». Графики Heikin-Ashi напоминают графики свечей, но имеют более сглаженный вид, поскольку они отслеживают диапазон ценовых движений, а не каждое движение цены, как в случае с обычными свечами. Heikin-Ashi был создан в 1700-х годах Хоммой Мунэхиса, который также создал свечной график. Эти графики используются для определения и прогнозирования ценовых движений.

Параметры

  • Averaging Method for Smoothing — выбор метода сглаживания цен свечей.
— Simple MA
— Exponential MA
— Smoothed MA
— Linear weighted MA
— normal Heiken Ashi
    • Averaging Period for Smoothing — выбор периода для сглаживания
    • Highlight Consolidation/Reversal Candles — свечи консолидации и разворота будут выделяться цветом на чарте и в ячейках.
    • Ignore current candle (calculate only closed bars) — отключение отображения текущей (не закрытой) свечи.
    • Show HA candles on the current chart — Heiken-Ashi свечи будут рисоваться на текущем чарте.
    • Hotkey to show/hide HA candles — горячая клавиша для скрытия и показа свечей индикатора.
    Dashboard
    Clear the chart at startup — очистить чарт при старте;
    Set of Pairs — набор символов
    — Market Watch — пары из окна "Обзор Рынка";
    — Specified manually — пары указанные вручную, в параметрах "Pairs ";
    — Current pair — показывать только текущую пару.
    Pairs (separated by a space or semicolon) — перечень символов, разделенных пробелом или точкой с запятой. Имена валют должны быть написаны точно так же, как у брокера, сохраняя регистр и префикс-суффикс;
    Time Frames (separated by a space or semicolon) — перечень таймфреймов, разделенных пробелом или точкой с запятой;
    Sort pairs — сортировка списка символов;
    Position on chart — угол расположения панели на графике;
    X offset (pix) — сместить панель по оси Х;
    Y offset (pix) — сместить панель по оси Y;
    Refresh dashboard every (seconds) — период обновления всех символов и таймфреймов;
    Open the pair in a new window — по клику открывать новое окно для графика;

    Chart template — имя шаблона для графика, если график открывается в новом окне;
    Strong trend Up — цвет для сильного восходящего тренда.
    Weak trend Up — цвет для слабого восходящего тренда вверх.
    Strong trend Down — цвет для сильного нисходящего тренда.
    Weak trend Down — цвет для слабого нисходящего тренда.
    Text color when Consolidation/Reversal — цвет подсветки (и свечей на чарте) для баров консолидации/разворота.
    Transparency (0-255) — прозрачность панели.
    Font name — имя шрифта.
    Font size — размер шрифта.


    Alerts
    Timeframes for alerts (separated by a space or semicolon) — перечень периодов для которых будет отправляться алерт (через пробел или точку с запятой).
    All timeframes are in the same direction     — алерт если все периоды пары в одном направлении.
    Check alerts only when the candle is closed — проверять пересечение линий только после закрытия бара.
    First Strong trend candle — алерт при первой сильной свече в тренде.
    Consolidation/Reversal Candle — алерт при появлении свечи консолидации/разворота.
    Changing the direction of the trend — алерт при изменении направления тренда.
