Gravity Bands MT5

5

Schwerkraftbänder

Ein leistungsfähiger All-in-One-Marktstruktur-, Momentum- und Trendrahmen für jeden Intraday-Händler.

Der Gravity Bands Indicator wurde für Trader entwickelt, die Klarheit wollen - nicht Lärm.
Ob Sie nun scalpen oder Daytraden, dieses Tool bietet Ihnen eine klare visuelle Struktur des Marktes:

  • Wo der Trend ist
  • Wo sich das Momentum beschleunigt
  • Wo Strukturverschiebungen stattfinden
  • Wo der Preis fair oder ausgedehnt istWann Sitzungen aktiviert werden und die Volatilität beginnt

Das Tool sagt den Markt nicht voraus. Es zeigt den Markt auf.

Gravity Bands ist für viele Trader bereits zu einem wichtigen Werkzeug geworden, weil es unübersichtliche Charts durch eine einfache, logische und strukturierte Sicht auf den Markt ersetzt - und es Ihnen erlaubt, sich nur auf hochwertige Momente zu konzentrieren.

Achten Sie darauf, dass nur wenige Exemplare zu diesem Preis verkauft werden! Kaufen Sie Ihr Weihnachtsgeschenk jetzt!

Sie möchten einen vollständigen mechanischen Handelsplan, dem Sie folgen können? Kontaktieren Sie uns, nachdem Sie den Indikator gekauft haben!

Warum Gravity Bands?

Die meisten Indikatoren zeigen verspätete Signale, übermalen Schwankungen oder überladen Ihren Chart mit Rauschen.
Gravity Bands löst dieses Problem durch die Kombination von:

  • Eine mehrschichtige Trendwolke
  • Dynamische Volatilitätsbänder
  • BOS-Erkennung in Echtzeit
  • Sitzungsbasierte Filter
  • Saubere, präzise Swing-Logik

Dieser Indikator passt sich an jedes Instrument an, ist aber besonders leistungsfähig bei Gold (XAUUSD), Indizes und Anlagen mit hoher Volatilität.

Eingabeparameter

📌 Strukturdefinition

  • Linke Balken: Anzahl der Kerzen auf der linken Seite, die benötigt werden, um ein Swing-Hoch oder Swing-Tief zu bestätigen.
  • Right Bars: Anzahl der Kerzen auf der rechten Seite, die für die Bestätigung des Swings erforderlich sind. Stellt sicher, dass die BOS auf einer sauberen Struktur basiert.
  • Min Points for BOS: Wie weit muss der Kurs ein vorheriges Hoch/Tief durchbrechen, um als Strukturbruch zu gelten.

📌 Gravity Cloud-Einstellungen

  • Die Gravity Cloud stellt den dynamischen Intraday-Flow und die Volatilität dar.
  • Guardian-Grenzen (Punkte): Legt fest, wie weit sich der Kurs von der Wolke entfernen kann, bevor ein Signal als übermäßig ausgedehnt betrachtet wird. Verhindert die Verfolgung von überzogenen Bewegungen.

📌 Signal-Filter-Modus

  • Ausbruch (kein Filter): Zeigt alle BOS-Signale unabhängig vom Wolken-/Trendkontext. Volle Transparenz.
  • Ausbruch aus der Wolke: Signale erscheinen nur, wenn eine Kerze aus der Gravity Cloud ausbricht. Hervorragend geeignet für Momentum-Trader.
  • Ausbruchs-Kerze: Gibt nur dann Signale aus, wenn die eigentliche Ausbruchskerze selbst die Struktur durchbricht - der sauberste und strengste Filter.

📌 Session Anchors: Diese Ebenen helfen Ihnen, den Indikator an den Momentum-Zyklen auszurichten.

  • BETA Start Stunde/Minute: Aktiviert die Beta-Sitzungslinie
  • OMEGA Start Stunde/Minute: Aktiviert die Omega-Sitzungslinie

Was macht Gravity Bands so einzigartig

Im Gegensatz zu generischen BOS-Indikatoren oder traditionellen Trendwolken, integriert Gravity Bands:
🌀 Trend + Struktur + Session Timing + Volatilitätsausdehnung in ein einheitliches Tool.

So können Sie sofort sehen:

  • Wohin der Trend geht
  • Wann sich das Momentum aktiviert
  • ob ein Strukturbruch sinnvoll ist
  • ob der Preis gestreckt oder noch "fair" ist
  • Wo Sitzungen das Marktverhalten verändern

Der Indikator rät nicht. Er visualisiert, was der Markt tatsächlich tut - klar und objektiv.

Perfekt für

✔ Scalper
✔ Intraday-Trader
✔ Strukturierte Trader
✔ Trendfortsetzungs-Trader
✔ Gold- und Indizes-Trader
✔ Jeder, der einen sauberen, regelbasierten Chart möchte

You can find more details under this user guide

Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen? Ich binLio, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren! Ich bin immer bereit, zu antworten, zu helfen und zu verbessern.


Bewertungen 4
gorilla-space
84
gorilla-space 2025.12.27 21:40 
 

I used the indicator for a few weeks now and just scratched the surface of what strategies one can built around it. Very promising so far, can't wait to explore it further!

Dave
489
Dave 2025.12.23 23:23 
 

Great indicator. I use it during the Asian time frame and it has at least a 65% success rate!

Maidu Saat
170
Maidu Saat 2025.12.09 07:14 
 

Excellent indicator — clear signals, smooth performance, and very easy to work with. Helps a lot with decision-making. Highly recommended!

Empfohlene Produkte
Moving Polynomial Regression
Loemiro Boholts Busis
Indikatoren
Gleitende polynomiale Regression Der Indikator Moving Polynomial Regression bietet Händlern eine statistisch robuste und anpassungsfähige Methode zur Identifizierung des wahren Trends, zur Vorhersage unmittelbarer Momentumverschiebungen und zum Herausfiltern von Marktstörungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten, die einfach dem Kurs hinterherlaufen, passt dieses Tool eine optimale Polynomkurve an den Markt an, die Ihnen eine dynamische und vorausschauende Sicht auf das K
FREE
Lomb Periodogram
Alfred Mirzasalikhov
Indikatoren
Der Lomb-Algorithmus wurde entwickelt, um die dominante Zykluslänge in verrauschten Daten zu finden. Er wird häufig im Bereich der Astronomie verwendet und ist sehr gut geeignet, um Zyklen aus stark verrauschten Datensätzen zu extrahieren. Das Lomb-Phasendiagramm ist dem Stochastik-Indikator sehr ähnlich. Er hat zwei Schwellenwerte. Wenn er die untere Schwelle überschreitet, ist dies ein Kaufsignal. Beim Überschreiten des oberen Niveaus handelt es sich um ein Verkaufssignal. Es handelt sich um e
Swing Tracer
Ely Alsedy
5 (1)
Indikatoren
es hängt von der ATR-Periode ab, um Swing-Punkte zu erhalten, die helfen, bessere Handelsentscheidungen zu treffen blauer Punkt und roter Punkt ist das Standard-Farbschema, das Sie natürlich später ändern können, wenn Sie möchten Sie können die folgenden Einstellungen ändern: ATR-PERIOD Benachrichtigungen senden Anzahl der zu sendenden Benachrichtigungen Senden von Benachrichtigungen an Ihr Smartphone das ist sehr einfach zu bedienen, einfach ziehen und ablegen und dem Trend folgen
Faradenza
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Die Hauptanwendung des Faradenza-Indikators besteht darin, Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Der Indikator verfolgt den Markttrend mit unübertroffener Zuverlässigkeit und ignoriert starke Marktschwankungen und Rauschen um den Durchschnittspreis. Die Bestimmung des Markttrends ist eine wichtige Aufgabe für Händler. Der Faradenza-Indikator implementiert einen fortschrittlichen Algorithmus zur Visualisierung des Markttrends. Er fängt den Trend ein und zeigt mit Pfeilen günstige Einstiegsmome
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
Indikatoren
Precision Arrows – Präzise Handelssignale mit integriertem Take-Profit und Stop-Loss Precision Arrows ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Genauigkeit, Klarheit und Zuverlässigkeit legen. Er liefert hochpräzise Kauf- und Verkaufssignale und setzt automatisch Take-Profit (TP) - und Stop-Loss (SL) -Level, um konsistentes und diszipliniertes Trading zu ermöglichen. Der Indikator funktioniert auf Forex-, Indizes-, Krypto- und synthetischen Märkten
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indikatoren
Engulfing with EMAs Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortschrittlichen Erkennung von Candlestick-Mustern mit dem Engulfing with EMAs Indicator , einem hochmodernen Tool für MetaTrader 5. Dieser futuristische Indikator kombiniert die Präzision der Engulfing-Musteranalyse mit der Trendfolgestärke der exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA 21 und EMA 50) und versetzt Händler in die Lage, hochwahrscheinliche Setups für alle Währungspaare und Zeitrahmen zu identifizieren. Hauptmerkm
Renko System
Marco Montemari
Indikatoren
Dieser Indikator kann als ein Handelssystem betrachtet werden. Er bietet eine andere Sichtweise auf das Währungspaar: ein zeitloser Indikator, der für den manuellen Handel oder für den automatisierten Handel mit einem Expert Advisor verwendet werden kann. Wenn der Preis einen Schwellenwert erreicht, wird ein neuer Block entsprechend dem eingestellten Modus erstellt. Der Indikator zeigt neben den Renko-Balken auch 3 gleitende Durchschnitte an. Merkmale Renko-Modus Median Renko benutzerdefiniert
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Special Channel
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Der Indikator Special Channel ist ein klassischer Indikator aus der Familie der Channel-Indikatoren, dessen Verwendung es dem Händler ermöglicht, rechtzeitig auf den Preis außerhalb des für ihn festgelegten Kanals zu reagieren. Dieser Korridor wird auf der Grundlage der Analyse mehrerer Kerzen, beginnend mit der letzten, gebildet, wodurch die Extrema des untersuchten Intervalls bestimmt werden. Sie sind es, die die Kanallinien bilden. Der Handel im Kanal ist eine der beliebtesten Forex-Strateg
Fit Line Trending
Ta Thi Thuy Linh
Indikatoren
Die Fit-Linie hilft bei der Extrapolation der nächsten Marktbewegung und unterstützt die Kauf-/Verkaufsentscheidung. Indikator mit Spline-Algorithmus zur Extrapolation. Sie können die Anzahl der Splines mit dem Parameter "PointsNumber" und die Anzahl der Extrapolationspunkte mit "ExtrapolateBars" ändern. Die Extrapolationspunkte werden im csv-Format gespeichert, mit dem Präfix im Parameter "PointsPrefix", und im Ordner File des Data Folder gespeichert.
Advanced Daily VWAP
Francesco Vitale
Indikatoren
"Advanced Daily VWAP mit Standardabweichung und Handelsbändern" Beschreibung: Der Indikator "Advanced Daily VWAP with Standard Deviation and Trading Bands" bietet einen umfassenden Überblick für Händler, die den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) zum Kernstück ihrer Handelsstrategie machen möchten. Der Indikator berechnet nicht nur den VWAP auf täglicher Basis, sondern bezieht auch die Standardabweichung mit ein, um eine genaue Darstellung der Marktvolatilität zu erhalten. Die Handelsb
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein Zero-Lag-Indikator und zeigt die Stärke der Trendänderung an. True Trend Oscillator Pro funktioniert am besten in Kombination mit True Trend Moving Average Pro, der den genauen Trend anzeigt. Der Oszillatorwert ist die exakte Preisänderung in der gegebenen Trendrichtung. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 Wenn Sie den Eingabeparameter PERIOD auf 1 setzen, wird dieser Indikator zu einem Scharfschützen für binäre Optionen. Die
FREE
ICT Market Structure
Yong Jie Su
5 (4)
Indikatoren
Wenn Sie nach einem zuverlässigen Indikator suchen, um das ICT-Konzept zu handeln, bietet Ihnen die ICT Market Structure eine Bedienungsanleitung für Händler, die fortgeschrittenere Strategien verwenden. Dieser All-in-One-Indikator konzentriert sich auf ICT-Konzepte (Smart Money Concepts). ICT Market Structure versucht zu verstehen, wie Institutionen handeln, um ihre Züge vorherzusagen. Durch das Verständnis und die Anwendung dieser Strategie können Händler wertvolle Einblicke in die Marktbewegu
Trend Entry
Lorenzo Edward Beukes
Indikatoren
Trend Entry Indikator Ihr Handel wird mit diesem Indikator einfacher!!! Dieser Indikator wurde entwickelt, um unser Handelsleben einfacher zu machen. Sie erhalten einen Pfeil für den Einstieg mit Take Profit und Slop Loss Markierungen auf dem Chart. - Der Indikator basiert auf dem Trend, denn das ist, was wir alle wollen, wir wollen dem Trend folgen "es ist unser Freund". - Basiert auf Levels, Preisaktionen und Oszillatoren. - Er funktioniert für alle Währungspaare, alle Indizes, Metalle und Ak
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Indikatoren
Trendbasierter Indikator Erkennen Sie Trends mit diesem Indikator Ein einfach zu bedienender Trendindikator Keine komplizierten Einstellungen Attribute: Kann in allen Symbolen verwendet werden Kann in allen Zeitrahmen verwendet werden Relativ hohe Signalstärke Keine komplizierten Einstellungen Spezifisch für den Trend Unterstützung auf Lebenszeit Einstellungen: Alarm Show Alert: Durch die Aktivierung dieser Einstellungen, nach dem Empfang des Signals, erhalten Sie einen Alarm in Metatrader Ala
Weighted Trend Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Gewichtetes Trendhistogramm“ für MT5, ohne Neuzeichnung. – Der gewichtete Trendhistogramm-Indikator ist deutlich effizienter als herkömmliche gleitende Durchschnitte. – Er richtet sich an Trader, die Trendstrategien bevorzugen. – Der Indikator hat zwei Farben: Gelb für einen bärischen Abwärtstrend und Grün für einen bullischen Aufwärtstrend (Farben können in den Einstellungen geändert werden). – Mit Benachrichtigungen für Mobilgeräte und PC. – Dieser Indikator lässt sic
JsTrader MT5
Offpista LTD
Indikatoren
JsTrader: MetaTrader 5 mit JavaScript verbinden JsTrader bietet eine einfache Drag-and-Drop-Lösung, um Ihre JavaScript-Strategien mit MetaTrader 5 (MT5) zu verbinden. Über eine socket-basierte Kommunikation interagiert Ihr JavaScript-Skript (Client) mit dem MT5 EA (Server). Es ist für den Echtzeithandel getestet und ermöglicht eine schnelle und effiziente Integration, ohne dass beide auf demselben Computer laufen müssen. Die vollständige Dokumentation, einschließlich des JavaScript-Skripts, der
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Indikatoren
KDJ-Index 4 Indikatoren Wave Auto Calculator, Channel Trend Trading Perfekter Trend - Wave Auto Channel Calculator , MT4 Version Perfekter Trend - Wave Auto Channel Calculator , MT5 Version Lokaler Kopierhandel Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Version Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Version Lokales Kopieren Trading Demo Trial Easy And Fast Copy , MT4 Demo-Konto läuft Easy And Fast Copy , MT5 Demo-Konto läuft "Zusammenarbeit QQ:556024 "Zusammenarbeit wechat:556024" "Kooperativ email:55
Gekko MACD Plus
Rodrigo Galeote
3 (3)
Indikatoren
Typ: Oszillator Dies ist Gekkos Cutomized Moving Average Convergence/Divergence (MACD), eine angepasste Version des berühmten MACD-Indikators. Verwenden Sie den regulären MACD und nutzen Sie die Vorteile mehrerer Berechnungen von Einstiegssignalen und verschiedener Möglichkeiten, sich benachrichtigen zu lassen, wenn sich ein potenzieller Einstiegspunkt ergibt. Eingaben Fast MA Periode: Periode für den schnellen gleitenden Durchschnitt des MACD (Standardwert 12); Langsamer MA-Zeitraum: Zeitraum
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Indikatoren
Alles über Zeit und Preis bei ICT. Dieser Indikator bietet einen umfassenden Überblick über ICT-Killzones, Silver Bullet-Zeiten und ICT-Makros und verbessert so Ihre Handelserfahrung. In diesen Zeitfenstern sucht der Preis entweder nach Liquidität oder nach Ungleichgewichten und Sie finden oft die energischsten Preisbewegungen und Wendepunkte. Merkmale: Automatische Anpassung: Die ICT Killzones passen sich auf intelligente Weise an das von Ihnen verwendete Chart an. Für Forex-Charts folgt sie de
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indikatoren
Donchian Channel DC ist ein Indikator für Donchian Channels, der neben der Mittelwertlinie auch die Maximal- und Minimalwerte einer bestimmten Periode aufzeichnet. Es ist möglich, eine einfache Periode für die Analyse zu konfigurieren und der Indikator wird alle drei Werte darstellen. Sie können mit diesem Indikator als Trend oder Umkehrung handeln, je nach Strategie. Lassen Sie nicht zu, andere Indikatoren zu testen, sobald andere Expert Advisors.
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Pattern Trader No Repaint MT5
Elmira Memish
Indikatoren
Pattern Trader No Repaint Indikator MT5 Version Der Indikator sucht nach 123 Pattern, 1234 Pattern, Double Top, Double Bottom Patterns, Head and Shoulders, Inverse Head and Shoulders, ZigZag 1.618 und Father Bat Pattern. Der Pattern Trader-Indikator verwendet den ZigZag-Indikator und verbesserte Fraktale zur Bestimmung der Muster. Ziele und Stop-Loss-Levels werden durch Fibonacci-Berechnungen definiert. Diese Niveaus müssen als Empfehlung verstanden werden. Der Trader kann verschiedene
BeST Keltner Channels Strategies MT5
Eleni Koulocheri
Indikatoren
BeST_Keltner Channels Strategies MT5 ist ein MT5-Indikator, der auf dem originalen Keltner Channels-Indikator basiert und alle bekannten Variationen von Keltner Channels sowie die entsprechenden 10 Gesamtstrategien im Chart anzeigen kann. Jeder dieser Kanäle besteht in der Regel aus einer zentralen gleitenden Durchschnittslinie und zwei Begrenzungsbändern in einem Abstand darüber und darunter und kann hauptsächlich in einem Trending Mode, aber auch in einem Ranging ReEntry Mode gehandelt werden
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
Indikatoren
John Bollinger schuf diesen Indikator im Jahr 2010 als eine Möglichkeit, den ursprünglichen Indikator (Bollinger Bands) auf eine "technischere" Weise zu lesen, die als Oszillator dargestellt wird. Der typische Bereich der Bollinger Bands %B ist 0 - 0,5 - 1,0, wobei "0" das untere Band, "0,5" das mittlere Band und "1" das obere Band darstellt. Die Linie auf dem Indikator stellt die Schlusskurse dar. So einfach ist das. EINSTELLUNGEN Zeitraum der Bollinger-Bänder-Analyse Standardabweichung Multip
FREE
ZLMA Trend Candles
Denys Babiak
Indikatoren
Der ZLMA-Trendkerzen-Indikator verwendet einen verbesserten gleitenden Null-Durchschnitt, um wichtige Trendänderungen hervorzuheben, indem er die Kerzen in Echtzeit neu malt. Er reagiert schneller als herkömmliche gleitende Durchschnitte und hilft Ihnen, potenzielle Marktwenden früher zu erkennen. Erhalten Sie klare Einstiegs- und Ausstiegssignale und filtern Sie Marktgeräusche mit Leichtigkeit heraus! Dieses Produkt ist auch für MetaTrader 4 verfügbar => https://www.mql5.com/en/market/product/
Market Structure Break Out MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
3 (2)
Indikatoren
Wir stellen Market Structure Break Out für MT5 vor – Ihr professioneller MSB- und Unbroken-Zone-Indikator. Die MT4-Version ist ebenfalls verfügbar, sehen Sie sie hier: https ://www .mql5 .com /en /market /product /109958 Dieser Indikator wird ständig aktualisiert. Wir sind bestrebt, hochpräzise Ein- und Ausstiegspunkte auf Basis der Marktstruktur zu bieten. Wir haben nun Version 1.1 erreicht, und wenn Sie jetzt einsteigen, enthält dies die folgenden neuesten Änderungen: Kauf- und Verkaufsziele:
Smart Peak Bottom
Xiaoyu Huang
5 (2)
Indikatoren
Dies ist ein klarer Indikator für die Beurteilung von Hochs und Tiefs und funktioniert gut für den oszillierenden Markt. Aktionspreis 49 $ → 59 $ Merkmale gut im Einschätzen von Ober- und Unterteilen Kein Neuzeichnen, kein Driften Schnelle Berechnung, keine Verzögerung Reichhaltiger Erinnerungsmodus Mehrere Parameter und Farben können angepasst werden Parameter "======== Haupt ========" HighLowPeriod1 = 9 HighLowPeriod2 = 60 HighLowPeriod3 = 34 HighLowEMAPeriod = 4 MASignalPeriode = 5 "=====
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indikatoren
Der SMMA-Bands-Indikator ist ein fortschrittliches, volatilitätsbasiertes Handelsinstrument, das 6 dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus um eine von zwei geglätteten gleitenden Durchschnitten (SMMA) gebildete Hüllkurve erzeugt. Dieser Indikator kombiniert die Zuverlässigkeit der SMMA-Trend-Identifikation mit der Präzision von Standardabweichungs-basierten Volatilitätsbändern, wodurch er sich sowohl für Trendfolge- als auch für Mean-Reversion-Strategien eignet. Jedes Band hat seinen
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
FVG EA Pro
Haidar, Lionel Haj Ali
4.58 (31)
Experten
FVG EA PRO ist ein "must-have" Smart-Money-Konzept EA, hochgradig anpassbar und mit fortgeschrittenen Techniken der FVG "Fair Value Gap" und Marktstruktur zu erfassen hohe Wahrscheinlichkeit Trades. Es ist hoch konfigurierbar, können Sie verschiedene Strategien auf der Grundlage der Marktstruktur und FVG als Einstiegskriterien zu bauen. FVG EA PRO kann für den Handel mit Kill Zones und Silver Bullet Windows verwendet werden. Er ist voll kompatibel mit Swing-Trade-Strategien. Er enthält alle Funk
Ultimate SMC
Haidar, Lionel Haj Ali
4.67 (6)
Experten
Ultimate SMC ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der als Rahmen für Trader dient, die fortschrittliche Smart Money Concepts (SMC) verwenden. Wenn Sie ein Smart-Money-Konzept-Händler sind und Ihre Handelsstrategien verbessern und automatisieren möchten, ist dieser EA genau das Richtige für Sie. Er wurde für fortgeschrittene Trader entwickelt, die ein robustes und vielseitiges Werkzeug suchen, um präzise und strategische Handelsmanöver auf der Grundlage des Smart-Money-Konzepts u
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilitys
Drawdown-Begrenzer EA Sie sind hier richtig, wenn Sie nach Drawdown-Kontrolle, Drawdown-Limiter, Balance Protection, Equity Protection oder Daily Drawdown Limit im Zusammenhang mit Prop Firm, FTMO oder Funded Account Trading suchen, oder wenn Sie Ihr Handelskonto schützen wollen. Haben Sie unter der Kontrolle Ihres Drawdowns beim Handel mit Funded Accounts gelitten? Dieser EA ist für Sie gedacht. Prop-Firmen setzen in der Regel eine Regel namens "Trader Daily Drawdown", und wenn es nicht respekt
ICT Silver Bullet MT5
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (21)
Indikatoren
ICT Silberkugel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Indikator für den Handel mit dem ICT Silver Bullet-Konzept oder ICT-Konzepten, Smart Money Concepts oder SMC sind, wird dieser Indikator Ihre Bedürfnisse erfüllen! Before version 2.2, this indicator was focused only on ICT Silver Bullet, but moving forward, we will include the different elements for smart money concept trading. Dieser Indikator hilft Ihnen bei der Identifizierung der folgenden Punkte: FVG - Fair Value Gaps Marktstr
Step Ahead
Haidar, Lionel Haj Ali
4.86 (14)
Experten
"Step Ahead" ist der ultimative Expert Advisor für Ausbrüche Die grundlegende Strategie ist der Handel mit Ausbrüchen aus einer Zeitspanne. Er nimmt eine Start- und eine Endzeit als Eingaben an. Der EA setzt Breakout-Trades am Ende der Spanne und verwaltet die Trades über Breakeven- und Trailing-Stop-Mechanismen. Die Trades werden geschlossen, wenn SL oder TP erreicht werden, und Sie können konfigurieren, dass alle offenen Trades und Aufträge zu einer bestimmten Zeit als Teil der Range-Einstellu
Breakout Momentum
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (2)
Experten
Breakout Momentum ist ein automatischer Scalper für EURUSD. Seine Strategie nutzt "falsche Ausbrüche", "Ausbrüche" und "Überfälle auf Liquidität" über und unter den aktuellen Marktpreisen. Die Strategie ist sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten wirksam. Sie zeigt vielversprechende Ergebnisse beim Backtesting im Modus "Jeder Tick basiert auf dem realen Tick". Sie bewährt sich auch auf einem realen Konto. Prüfen Sie das Live-Signal auf Live Signal 1 - EURUSD Wo funktioniert es am be
NewStorm
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (2)
Experten
NewStorm wurde hauptsächlich für den Handel nach Nachrichtenereignissen und zur Eröffnung von Trades auf der Grundlage von Nachrichtenergebnissen entwickelt . Der EA kann für den Swing-Handel verwendet werden, indem er Positionen auf der Grundlage der Fundamentalanalyse mit seinem SL und TP eröffnet, oder er kann als Scalper verwendet werden, um von schnellen Marktbewegungen während der Nachrichten zu profitieren und Gewinne zu verbuchen. Ein fortschrittliches Grid-Recovery-System ist enthalten,
ICT Silver Bullet MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (14)
Indikatoren
ICT Silberkugel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Indikator für den Handel mit dem ICT Silver Bullet-Konzept oder ICT-Konzepten, Smart Money Concepts oder SMC sind, wird dieser Indikator Ihre Bedürfnisse erfüllen! Dieser Indikator hilft Ihnen bei der Identifizierung der folgenden Punkte: FVG - Fair Value Gaps Marktstruktur: BOS und CHOCH. Er basiert auf ZIGZAG, da dies die subjektivste Art ist, dies zu tun. ICT Silver Bullet-Fenster und zugehörige Benachrichtigungen, wenn es start
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilitys
Drawdown-Begrenzer EA Sie sind hier richtig, wenn Sie nach Drawdown-Kontrolle, Drawdown-Limiter, Balance Protection, Equity Protection oder Daily Drawdown Limit im Zusammenhang mit Prop Firm, FTMO oder Funded Account Trading suchen, oder wenn Sie Ihr Handelskonto schützen wollen. Haben Sie unter der Kontrolle Ihres Drawdowns beim Handel mit Funded Accounts gelitten? Dieser EA ist für Sie gedacht. Prop-Firmen setzen in der Regel eine Regel namens "Trader Daily Drawdown", und wenn es nicht respek
Structure Blocks
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (4)
Indikatoren
Structure Blocks: ein strukturierter Weg zur Analyse der Marktstruktur Dieser Indikator ist für Sie geeignet, wenn Sie ein Preisaktions- oder Smart-Money-Konzept-Händler sind. Er identifiziert die ultimativen Hochs und Tiefs der Markttrends und die Zwischenhochs und -tiefs der Swings. Er passt sich auf der Grundlage des Kerzenkörpers an, in dem sich der größte Teil des Volumens befindet, wobei Dochte außer Acht gelassen werden. Need help or have questions? I am   Lio , don't hesitate to reach o
FREE
T Manager for Price action Traders
Haidar, Lionel Haj Ali
4.5 (10)
Utilitys
T Manager, die ultimative Handelsmanagementlösung, entwickelt von Händlern für Händler. Wenn Sie auf der Suche nach einem einfachen und effizienten Handelspanel, Handelsmanager oder Handelsassistenten sind, sind Sie hier genau richtig . Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl solcher Tools , aber dieses wurde von Tradern für Trader entwickelt . Ich habe dieses Tool entwickelt und benutze es täglich. Nehmen Sie meinen Rat an und hören Sie auf, Tools mit unnützen Funktionen zu kaufen, die Sie nie ben
Trade The Box
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie mit der BOX Es ist ein unverzichtbares Dienstprogramm , das Ihnen hilft, die Ausführung Ihres Handelsplans zu automatisieren, indem es die Skalierung, die Buchung von Teilgewinnen und die Handelsverwaltung verwaltet. Es ist sehr intuitiv. Sie müssen es auf einen Chart laden, Ihren Handelsplan festlegen, Ihren Bereich mit der BOX auswählen und per Doppelklick die Trades aktivieren. Trade the BOX übernimmt das und stellt sicher, dass Ihr Handelsplan mechanisch und ohne Abweichungen au
Auswahl:
Michael Arthur Schorr
1760
Michael Arthur Schorr 2025.12.28 12:16 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Haidar, Lionel Haj Ali
20351
Antwort vom Entwickler Haidar, Lionel Haj Ali 2025.12.28 20:19
Thanks Michael, much appreciated 👍👍
gorilla-space
84
gorilla-space 2025.12.27 21:40 
 

I used the indicator for a few weeks now and just scratched the surface of what strategies one can built around it. Very promising so far, can't wait to explore it further!

Haidar, Lionel Haj Ali
20351
Antwort vom Entwickler Haidar, Lionel Haj Ali 2025.12.28 20:19
Thanks a lot ⭐⭐⭐⭐⭐
Dave
489
Dave 2025.12.23 23:23 
 

Great indicator. I use it during the Asian time frame and it has at least a 65% success rate!

Haidar, Lionel Haj Ali
20351
Antwort vom Entwickler Haidar, Lionel Haj Ali 2025.12.24 07:45
Thanks a lot for your review, and yes this is a game changing indicator
Maidu Saat
170
Maidu Saat 2025.12.09 07:14 
 

Excellent indicator — clear signals, smooth performance, and very easy to work with. Helps a lot with decision-making. Highly recommended!

Haidar, Lionel Haj Ali
20351
Antwort vom Entwickler Haidar, Lionel Haj Ali 2025.12.09 12:52
Much appreciated the review, thanks a lot
Antwort auf eine Rezension