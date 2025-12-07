Gravity Bands MT5

Schwerkraftbänder



Ein leistungsfähiger All-in-One-Marktstruktur-, Momentum- und Trendrahmen für jeden Intraday-Händler.

Der Gravity Bands Indicator wurde für Trader entwickelt, die Klarheit wollen - nicht Lärm.

Ob Sie nun scalpen oder Daytraden, dieses Tool bietet Ihnen eine klare visuelle Struktur des Marktes:

Wo der Trend ist

Wo sich das Momentum beschleunigt

Wo Strukturverschiebungen stattfinden

Wo der Preis fair oder ausgedehnt istWann Sitzungen aktiviert werden und die Volatilität beginnt

Das Tool sagt den Markt nicht voraus. Es zeigt den Markt auf.

Gravity Bands ist für viele Trader bereits zu einem wichtigen Werkzeug geworden, weil es unübersichtliche Charts durch eine einfache, logische und strukturierte Sicht auf den Markt ersetzt - und es Ihnen erlaubt, sich nur auf hochwertige Momente zu konzentrieren.

Warum Gravity Bands?



Die meisten Indikatoren zeigen verspätete Signale, übermalen Schwankungen oder überladen Ihren Chart mit Rauschen.

Gravity Bands löst dieses Problem durch die Kombination von:

Eine mehrschichtige Trendwolke

Dynamische Volatilitätsbänder

BOS-Erkennung in Echtzeit

Sitzungsbasierte Filter

Saubere, präzise Swing-Logik

Dieser Indikator passt sich an jedes Instrument an, ist aber besonders leistungsfähig bei Gold (XAUUSD), Indizes und Anlagen mit hoher Volatilität.

Eingabeparameter



📌 Strukturdefinition

Linke Balken: Anzahl der Kerzen auf der linken Seite, die benötigt werden, um ein Swing-Hoch oder Swing-Tief zu bestätigen.

Right Bars: Anzahl der Kerzen auf der rechten Seite, die für die Bestätigung des Swings erforderlich sind. Stellt sicher, dass die BOS auf einer sauberen Struktur basiert.

Min Points for BOS: Wie weit muss der Kurs ein vorheriges Hoch/Tief durchbrechen, um als Strukturbruch zu gelten.

📌 Gravity Cloud-Einstellungen

Die Gravity Cloud stellt den dynamischen Intraday-Flow und die Volatilität dar.

Guardian-Grenzen (Punkte): Legt fest, wie weit sich der Kurs von der Wolke entfernen kann, bevor ein Signal als übermäßig ausgedehnt betrachtet wird. Verhindert die Verfolgung von überzogenen Bewegungen.

📌 Signal-Filter-Modus

Ausbruch (kein Filter): Zeigt alle BOS-Signale unabhängig vom Wolken-/Trendkontext. Volle Transparenz.

Ausbruch aus der Wolke: Signale erscheinen nur, wenn eine Kerze aus der Gravity Cloud ausbricht. Hervorragend geeignet für Momentum-Trader.

Ausbruchs-Kerze: Gibt nur dann Signale aus, wenn die eigentliche Ausbruchskerze selbst die Struktur durchbricht - der sauberste und strengste Filter.

📌 Session Anchors: Diese Ebenen helfen Ihnen, den Indikator an den Momentum-Zyklen auszurichten.

BETA Start Stunde/Minute: Aktiviert die Beta-Sitzungslinie

OMEGA Start Stunde/Minute: Aktiviert die Omega-Sitzungslinie

Was macht Gravity Bands so einzigartig



Im Gegensatz zu generischen BOS-Indikatoren oder traditionellen Trendwolken, integriert Gravity Bands:

🌀 Trend + Struktur + Session Timing + Volatilitätsausdehnung in ein einheitliches Tool.

So können Sie sofort sehen:

Wohin der Trend geht

Wann sich das Momentum aktiviert

ob ein Strukturbruch sinnvoll ist

ob der Preis gestreckt oder noch "fair" ist

Wo Sitzungen das Marktverhalten verändern

Der Indikator rät nicht. Er visualisiert, was der Markt tatsächlich tut - klar und objektiv.

Perfekt für

✔ Scalper

✔ Intraday-Trader

✔ Strukturierte Trader

✔ Trendfortsetzungs-Trader

✔ Gold- und Indizes-Trader

✔ Jeder, der einen sauberen, regelbasierten Chart möchte

