Gravity Bands MT5
- Indikatoren
- Haidar, Lionel Haj Ali
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Schwerkraftbänder
Ein leistungsfähiger All-in-One-Marktstruktur-, Momentum- und Trendrahmen für jeden Intraday-Händler.
Der Gravity Bands Indicator wurde für Trader entwickelt, die Klarheit wollen - nicht Lärm.
Ob Sie nun scalpen oder Daytraden, dieses Tool bietet Ihnen eine klare visuelle Struktur des Marktes:
- Wo der Trend ist
- Wo sich das Momentum beschleunigt
- Wo Strukturverschiebungen stattfinden
- Wo der Preis fair oder ausgedehnt istWann Sitzungen aktiviert werden und die Volatilität beginnt
Das Tool sagt den Markt nicht voraus. Es zeigt den Markt auf.
Gravity Bands ist für viele Trader bereits zu einem wichtigen Werkzeug geworden, weil es unübersichtliche Charts durch eine einfache, logische und strukturierte Sicht auf den Markt ersetzt - und es Ihnen erlaubt, sich nur auf hochwertige Momente zu konzentrieren.
Sie möchten einen vollständigen mechanischen Handelsplan, dem Sie folgen können? Kontaktieren Sie uns, nachdem Sie den Indikator gekauft haben!
Warum Gravity Bands?
Die meisten Indikatoren zeigen verspätete Signale, übermalen Schwankungen oder überladen Ihren Chart mit Rauschen.
Gravity Bands löst dieses Problem durch die Kombination von:
- Eine mehrschichtige Trendwolke
- Dynamische Volatilitätsbänder
- BOS-Erkennung in Echtzeit
- Sitzungsbasierte Filter
- Saubere, präzise Swing-Logik
Dieser Indikator passt sich an jedes Instrument an, ist aber besonders leistungsfähig bei Gold (XAUUSD), Indizes und Anlagen mit hoher Volatilität.
Eingabeparameter
📌 Strukturdefinition
- Linke Balken: Anzahl der Kerzen auf der linken Seite, die benötigt werden, um ein Swing-Hoch oder Swing-Tief zu bestätigen.
- Right Bars: Anzahl der Kerzen auf der rechten Seite, die für die Bestätigung des Swings erforderlich sind. Stellt sicher, dass die BOS auf einer sauberen Struktur basiert.
- Min Points for BOS: Wie weit muss der Kurs ein vorheriges Hoch/Tief durchbrechen, um als Strukturbruch zu gelten.
📌 Gravity Cloud-Einstellungen
- Die Gravity Cloud stellt den dynamischen Intraday-Flow und die Volatilität dar.
- Guardian-Grenzen (Punkte): Legt fest, wie weit sich der Kurs von der Wolke entfernen kann, bevor ein Signal als übermäßig ausgedehnt betrachtet wird. Verhindert die Verfolgung von überzogenen Bewegungen.
📌 Signal-Filter-Modus
- Ausbruch (kein Filter): Zeigt alle BOS-Signale unabhängig vom Wolken-/Trendkontext. Volle Transparenz.
- Ausbruch aus der Wolke: Signale erscheinen nur, wenn eine Kerze aus der Gravity Cloud ausbricht. Hervorragend geeignet für Momentum-Trader.
- Ausbruchs-Kerze: Gibt nur dann Signale aus, wenn die eigentliche Ausbruchskerze selbst die Struktur durchbricht - der sauberste und strengste Filter.
📌 Session Anchors: Diese Ebenen helfen Ihnen, den Indikator an den Momentum-Zyklen auszurichten.
- BETA Start Stunde/Minute: Aktiviert die Beta-Sitzungslinie
- OMEGA Start Stunde/Minute: Aktiviert die Omega-Sitzungslinie
Was macht Gravity Bands so einzigartig
Im Gegensatz zu generischen BOS-Indikatoren oder traditionellen Trendwolken, integriert Gravity Bands:
🌀 Trend + Struktur + Session Timing + Volatilitätsausdehnung in ein einheitliches Tool.
So können Sie sofort sehen:
- Wohin der Trend geht
- Wann sich das Momentum aktiviert
- ob ein Strukturbruch sinnvoll ist
- ob der Preis gestreckt oder noch "fair" ist
- Wo Sitzungen das Marktverhalten verändern
Der Indikator rät nicht. Er visualisiert, was der Markt tatsächlich tut - klar und objektiv.
Perfekt für
✔ Scalper
✔ Intraday-Trader
✔ Strukturierte Trader
✔ Trendfortsetzungs-Trader
✔ Gold- und Indizes-Trader
✔ Jeder, der einen sauberen, regelbasierten Chart möchte
You can find more details under this user guide
Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen? Ich binLio, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren! Ich bin immer bereit, zu antworten, zu helfen und zu verbessern.
I used the indicator for a few weeks now and just scratched the surface of what strategies one can built around it. Very promising so far, can't wait to explore it further!