Beschreibung des Produkts

Clean, Smart Sessions ist ein professioneller Indikator für Handelssitzungen, der Händlern eine klare, genaue und übersichtliche Darstellung der aktiven Marktsitzungen direkt auf dem Chart bietet.

Der Indikator erkennt und zeigt die aktive Handelssitzung (Asien, London und New York) dynamisch und in Echtzeit an, indem er eine saubere Sitzungsbox zeichnet, die kontinuierlich aktualisiert wird, um die wahren Höchst- und Tiefstwerte der Sitzung wiederzugeben. Wenn sich Sitzungen überschneiden, wird jede aktive Sitzung unabhängig behandelt und gleichzeitig angezeigt, so dass eine präzise Marktstruktur ohne visuelle Verwirrung gewährleistet ist.